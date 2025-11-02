La Rangers Rugby Vicenza festeggia il primo successo contro Colorno

Rangers Rugby Vicenza – HBS Colorno 27-17 (pt 15-10)
Marcatori: p.t.: 9’ cp Heymans (3-0); 26’ m Coppo (8-0); 29’ cp Ceballos (8-3); 36’ m Zago tr Heymans (15-3); 40’ m Koffi tr Ceballos (15-10); s.t.: 44’ cp Heymans (18-10); 49’ cp Heymans (21-10); 56’ m Sangiorgi tr Ceballos (21-17); 70’ cp Heymans (24-17); 80’ cp Heymans (27-17).
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Douglas-Maccari, Filippetto, Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi ©; Vunisa, Gomez, Barbi (40’st Trambaiolo); Parolo (53’ Pretz), Sottana (70’ Riedo); Avila-Recio (62’ Leso), Ferrara (57’ Chimenti-Borrell), Zago (50’ Braggie’). A disposizione: Gregorio, Tavuyara. All. Cavinato
HBS Colorno: Villalba; Corona, Visina, Waqanibau, Scaldaferri; Ceballos ©, Casilio (33’ Ventresca); Koffi (78’ Gelos), Popescu, Ledesma (69’ Mengoni); Butturini (Ventresca), Ruiz (50’ Cannata); Moreno (50’ Cordì), Sangiorgi (70’ Ascari), Garziera (70’ Nisica). All. Garcia
Arb: Federico Vedovelli (SO). AA1: Alberto Favaro AA2: Mirco Sergi. TMO: Alex Frasson
Quarto Uomo: Lorenzo Sacchetto
Cartellini: 23’ giallo Popescu (Colorno); 66’ giallo Chimenti-Borrell (Rangers)
Calciatori: Heymans (Rangers) 5/6; Ceballos (Colorno) 3/3.
Note: giornata di piogga intensa, terreno in buone condizioni nonostante le abbondanti precipitazioni, 200 spettatori.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 4; HBS Colorno 0.
Player Of The Match: Niccolò Zago (Rangers Vicenza)