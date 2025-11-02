Talarico nel recupero regala il successo al LR Vicenza contro la Giana Erminio



LR Vicenza – Giana Erminio 2-1

LR Vicenza – Gagno; Vescovi (34′ st Capello), Leverbe, Cuomo; Caferri (34′ st Tribuzzi), Zonta (44′ st Talarico), Carraro, M. Vitale, Costa; Rauti (26′ st Alessio), Morra (26′ st Stückler). A disposizione: Massolo, Bianchi, Cavion, Golin, Broggian, Cester, Fantoni, Rosa. Allenatore: Fabio Gallo

Giana Erminio – Zenti; Alborghetti, Ferri (23′ st V. Vitale), Previtali; Albertini, Marotta, Berretta (23′ st Renda), Pinto, Nucifero (12′ st Ruffini); Lamesta (52′ st Duca), Gabbiani (12′ st Akmmadu). A disposizione: Magni, Mazza, Piazza, Nelli, Capelli, Colombara, Occhipinti. Allenatore: Vinicio Espinal

Arbitro: Pacella di Roma 2; assistenti: De Luca di Merano e Rizzello di Casarano. Quarto ufficiale: Mazzer di Conegliano; Fvs: Storgato di Castelfranco Veneto.

Marcatori: 47′ Caferri (V), 75′ st Previtali (G), 92′ Talarico (V)

Note. Pomeriggio piovoso. Spettatori 9183 di cui 7929 abbonati per un incasso di 77.850 euro. Ammoniti: Cuomo (V), Nucifero (G), Alborghetti (G), Previtali (G), Gallo (V). Angoli: 6-3; recupero: 1’, 5’.

CALCIO SERIE C SKI WIFI – A distanza di pochi giorni dall’eliminazione in Coppa Italia ad opera della Pro Vercelli, il L.R. Vicenza torna a giocare al Menti per la sfida di campionato con la Giana Erminio.

Fabio Gallo deve fare i conti con una rosa in cui iniziano a contarsi gli infortunati, soprattutto in difesa, cosicché il giovane Matteo Vescovi, classe 2005, trova spazio fin dal fischio d’inizio.

Sei minuti e prima occasione con Rauti lanciato a rete anticipato dall’uscita del portiere Zenti. Ancora Rauti, al 10’, ci prova con un colpo di tacco che termina però sul fondo.

Scorre via il tempo e cercano di spingere con maggiore convinzione i biancorossi: bel cross di Vitale in area per Caferri, che calcia però abbondantemente a lato. Poi è Morra a vedersi respinta la conclusione dall’estremo difensore ospite, quindi Cuomo tenta un’improbabile rovesciata sul pallone messo in mezzo da Costa. Nulla di fatto e risultato che resta ancorato sullo 0-0. Provano allora a suonare la carica i tifosi, con il coro “vincere” a far capire le intenzioni bellicose.

Non bastano però a scuotere i giocatori di casa, che vanno negli spogliatoi sul risultato di 0-0 dopo un minuto di recupero.

Inizia la ripresa e arriva, dopo due minuti, il vantaggio del Vicenza firmato da Caferri. 1-0

La replica ospite è affidata ad un colpo di testa di Lamesta di poco sul fondo.

Ci prova di testa anche Cuomo spintosi in avanti ed è solo la traversa a negargli la gioia del gol.

Al 65’ primi cambi per la panchina biancorossa con il tecnico di casa che cambia il reparto avanzato: fuori Rauti e Morra, dentro Alessio e Stückler.

Al 75’ il pareggio ospite di Previtali, lasciato libero di saltare in area da Cuomo sul cross di Lamesta.

Altre due sostituzioni per gallo con Tribuzzi e Capello per Caferri e Vescovi.

La squadra berica reclama un calcio di rigore per un tocco di mano, ma il direttore di gara dopo la “review’ decide di non concedere la massima punizione.

Cinque i minuti di recupero e il Vicenza trova il raddoppio con Talarico, appena entrato in campo. 2-1 il risultato che segna il ritorno al successo dei biancorossi, che tengono così a distanza l’Union Brescia, vittorioso per 1-0 a Trieste.

Domenica prossima trasferta contro l’Inter U23!