Tennis Comunali Vicenza pareggia in casa con il CT Zavaglia

TENNIS SERIE A1 – Nella prima giornata del girone di ritorno del campionato di serie A1 Tennis Comunali Vicenza ospita il CT Zavaglia di Ravenna. Finisce 3-3 con la squadra del presidente Enrico Zen che infila il terzo pareggio consecutivo sui campi di casa dopo quelli con Selva Alta e TC Italia.

2-2 il risultato al termine dei singolari con i due punti che arrivano da Giovanni Peruffo (doppio 6-3 a Luigi Valletta) e Andrea Picchione, che festeggia il primo successo individuale battendo il bosniaco Nerman Fatic per 7-5 6-4 al termine davvero di una partita di grande tennis e cuore.

Lotta ma non basta Gabriele Bosio contro l’ottimo Carlo Alberto Caniato, che si impone per 6-3 7-6 dopo aver salvato un set-point sul 5-6 e poi dominando il tie-break, che resta ancora un tabù per il giocatore di casa dopo i due persi la settimana scorsa

Reduce da tre vittorie consecutive si ferma Alessandro Battiston, che si arrende per 6-3 6-2 a Daniel Bagnolini.

Decidono ancora una volta i doppi. Da una parte Picchione e Battiston superano in rimonta Fatic/Caniato con il punteggio di 4-6 6-4 10-7. Dall’altra, invece, Bosio e Peruffo cedono per 7-6 7-5 a Bagnolini/Valletta al termine di una sfida molto equilibrata in cui i nostri sprecano troppo nel secondo set, tra cui due set-point. Finisce dunque 3-3 e prima vittoria ancora rinviata!

“Credo che sia successo tutto e il contrario di tutto – commenta il capitano Enrico Zen – Si sono infatti capovolti i risultati rispetto alla sfida di andata: Picchione e Peruffo che erano stati battuti a Ravenna hanno vinto, Battiston invece ha perso come Bosio che aveva di fronte però un avversario davvero di ottimo livello. Domenica, poi, abbiamo conquistato il doppio sulla carta più difficile mentre usciamo sconfitti da quello che ci vedeva favoriti. Ancora una volta plaudo all’impegno dei ragazzi, con una menzione speciale per Andrea Picchione. Arrivava da una settimana travagliata a causa di un problema al ginocchio, non si è potuto allenare e, domenica, ha sfoderato due grandi prestazioni. Bravo davvero!”.

Domenica prossima è in programma la difficile trasferta sui campi del Selva Alta, capolista del girone, reduce dal sonante 5-1 con cui ha battuto il Tennis Club Italia.

Tennis Comunali Vicenza – CT Zavaglia 3-3

SINGOLARI. Bagnolini (2.2-Z) b. Battiston (2.2) 6-2 6-3, Caniato (2.1-Z) b. Bosio (2.2) 6-3 7-6(2), Picchione (2.1-C) b. Fatic (2.1) 7-5 6-4, Peruffo (2.3-C) b. Valletta (2.4) 6-3 6-3.

DOPPI. Valletta/Bagnolini (Z) b. Bosio/Peruffo 7-6(5) 7-5, Picchione/Battiston (C) b. Fatic/Caniato 4-6 6-4 10-7.