AS Vicenza domenica ospita Bolzano per rompere il ghiaccio in campionato

Torna in campo domenica l’A.S. Vicenza: le biancorosse, alle 18, ricevono la visita di Bolzano per un match da vincere a tutti i costi e iniziare a macinare punti in campionato.

A dispetto delle tre sconfitte in altrettante partite, le prestazioni di Peserico e socie avrebbero forse meritato qualcosa di più: le sfide contro Faenza e Alpo sono state per larghi tratti ben interpretate e solo sul filo di lana non sono arrivati i due punti. Con questa consapevolezza bisogna cercare di fare bottino pieno nella sfida contro le Altoatesine e conquistare il primo successo in campionato.

Le prossime avversarie hanno ottenuto, nell’ultimo turno, la prima vittoria della loro stagione, espugnando Ragusa al termine di una sfida molto combattuta. Non sarà quindi una partita semplice: già in precampionato, nelle due amichevoli contro Alperia, Vicenza ha sofferto, in alcuni tratti, la fisicità di Bolzano, specie nelle fasi iniziali delle partite.

L’esterna Giulia Manzotti è sicuramente il pericolo numero 1 del prossimo match: a Ragusa ha infilato 33 punti e nel match precedente, contro Alpo, ne aveva messo a referto una ventina. Le lunghe Egwoh e Koleva sono poi ottimi elementi per la lotta sotto le plance, con punti e abilità a rimbalzo, mentre in ala ci sarà Gualtieri a completare i ranghi. Attenzione poi alla coppia di guardie, formata dall’ex della partita Cecili e Schwienbacher. Il roster è poi completato dalla guardia Bonato e da un gruppone di giovani, nate tra il 2005 e il 2008, che fino a questo momento hanno dato un contributo a sprazzi per cercare di dare respiro al gruppo di titolari, non lunghissimo ma molto ben composto.