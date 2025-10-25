25 Ottobre 2025

SPORTvicentino
Primo Piano Rugby Slider

La Rangers Rugby Vicenza sfiora il colpaccio a Rovigo contro i campioni in carica

di Redazione038
Foto Giampaolo Donzelli

Foto Giampaolo Donzelli


FEMI-CZ Rovigo – Rangers Rugby Vicenza 27–24 (12-15)

Marcatori p.t. 3’ m. Castro-Ansaldo tr. Heymans (0-7), 19’ m. Malaspina tr. Thomson (7-7), 24’ c.p. Heymans (7-10), 30’ m. Thomson (12-10), 34’ m. Sperandio (12-15); s.t. 48’ c.p. Heymans(12-18), 51’ m. Ferrario tr. Sante (19-18), 55’ c.p. Heymans (19-21), 63’ c.p. Heymans (19-24), 65’ c.p. Sante (22-24), 74’ m. Uncini (27-24)

FEMI-CZ Rovigo: Gesi; Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Moscardi (63’ Uncini), Lertora; Thomson (48’ Sante), Oliver (51’ Krsul); Casado Sandri, Ortis (79’ Malaspina), Malaspina (67’ Meggiato); Steolo, Ciampolini (51’ Fourcade); Swanepoel (41’ Tripodo), Cadorini (59’ Leccioli), Sanavia (48’ Bolognini).  All. Giazzon

Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Douglas-Maccari (45’ Chimenti-Borrell – 55’ Douglas-Maccari), Castro-Ansaldo (5’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi; Vunisa, Barbi, Pretz (65’ Ferrari); Gomez (70’ Parolo), Sottana; Avila-Recio (75’ Bettinelli), Ferrara (55’ Chimenti-Borrell), Zago. A disp:Fioravanzo, Gregorio, Gritti. All. Cavinato

Arb. Clara Munarini. AA1 Matteo Locatelli, AA2 Federico Boraso. TMO Alex Frasson

Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 1/3, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 2/3; Heymans (Rugby Vicenza) 5/7
Cartellini: 29’ giallo a Pretz (Rugby Vicenza), 42’ giallo a Ferrara (Rugby Vicenza), 79’ giallo a Uncini (FEMI-CZ Rovigo)
Note: Giornata soleggiata, circa 17°, presenti allo stadio circa 1200 spettatori
Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5, Rangers Rugby Vicenza 1
Player of the Match: Facundo Diederich Ferrario (FEMI-CZ Rovigo)

 

RUGBY SERIE A ELITE – A tre punti dalla clamorosa impresa la Rangers Rugby Vicenza, che perde per 27-24 la sfida con i campioni d’Italia di FEMI-CZ Rovigo dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 15-12.
Peccato, ma comunque applausi ai biancorossi protagonisti di una grande prestazione che riscatta la sconfitta pesante di sette giorni fa e conquistano il loro secondo punto in classifica, pur con qualche rimpianto e recriminazione per alcune scelte arbitrali.

Ti potrebbe interessare:

La Rangers Rugby Vicenza sfiora il colpaccio a Rovigo contro i campioni in carica

Redazione

Il Vicenza Calcio a 5 indovina la cinquina a Mason e consolida il primato in classifica

Redazione

La Rangers Rugby Vicenza sabato a Rovigo contro i campioni d’Italia

Redazione

Lascia un commento