La Rangers Rugby Vicenza sfiora il colpaccio a Rovigo contro i campioni in carica

FEMI-CZ Rovigo – Rangers Rugby Vicenza 27–24 (12-15)
Marcatori p.t. 3’ m. Castro-Ansaldo tr. Heymans (0-7), 19’ m. Malaspina tr. Thomson (7-7), 24’ c.p. Heymans (7-10), 30’ m. Thomson (12-10), 34’ m. Sperandio (12-15); s.t. 48’ c.p. Heymans(12-18), 51’ m. Ferrario tr. Sante (19-18), 55’ c.p. Heymans (19-21), 63’ c.p. Heymans (19-24), 65’ c.p. Sante (22-24), 74’ m. Uncini (27-24)
FEMI-CZ Rovigo: Gesi; Vaccari, Diederich Ferrario (cap.), Moscardi (63’ Uncini), Lertora; Thomson (48’ Sante), Oliver (51’ Krsul); Casado Sandri, Ortis (79’ Malaspina), Malaspina (67’ Meggiato); Steolo, Ciampolini (51’ Fourcade); Swanepoel (41’ Tripodo), Cadorini (59’ Leccioli), Sanavia (48’ Bolognini). All. Giazzon
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Douglas-Maccari (45’ Chimenti-Borrell – 55’ Douglas-Maccari), Castro-Ansaldo (5’ Filippetto), Leaupepe, Coppo; Heymans, Panunzi; Vunisa, Barbi, Pretz (65’ Ferrari); Gomez (70’ Parolo), Sottana; Avila-Recio (75’ Bettinelli), Ferrara (55’ Chimenti-Borrell), Zago. A disp:Fioravanzo, Gregorio, Gritti. All. Cavinato
Arb. Clara Munarini. AA1 Matteo Locatelli, AA2 Federico Boraso. TMO Alex Frasson
Calciatori: Thomson (FEMI-CZ Rovigo) 1/3, Sante (FEMI-CZ Rovigo) 2/3; Heymans (Rugby Vicenza) 5/7
Cartellini: 29’ giallo a Pretz (Rugby Vicenza), 42’ giallo a Ferrara (Rugby Vicenza), 79’ giallo a Uncini (FEMI-CZ Rovigo)
Note: Giornata soleggiata, circa 17°, presenti allo stadio circa 1200 spettatori
Punti conquistati in classifica: FEMI-CZ Rovigo 5, Rangers Rugby Vicenza 1
Player of the Match: Facundo Diederich Ferrario (FEMI-CZ Rovigo)