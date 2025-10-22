La Rangers Rugby Vicenza sabato a Rovigo contro i campioni d’Italia

RUGBY SERIE A ELITE – Sabato 25 ottobre, allo tadio Bsattaglini di Rovigo con kick-off alle ore 15.30, la terza giornata della Serie A Elite con la Rangers Rugby Vicenza pronta a sfidare in trasferta la Femi-CZ Rugby Rovigo Delta.

La Rangers, dopo le sconfitte con Petrarca e Valorugby, è attesa dalla terza impegnativa sfida in tre giornate di campionato andando a far visita ai campioni d’Italia in carica del Rovigo. I biancorossi di Cavinato, Festuccia e Manganiello cercheranno di trovare le giuste contromisure per rimanere in partita dal primo all’ultimo minuto, cosa non facile quando si gioca al “Battaglini”. I bersaglieri di coach Giazzon, invece, vorranno sicuramente proseguire con il percorso netto sin qui raccolto, ovvero due vittorie con bonus in altrettante gare che li posizionano in testa alla classifica assieme a Valorugby, Petrarca e Viadana.

Diretta Streaming e TV

La gara di sabato sarà disponibile in diretta streaming su TheRugbyChannel

Diretta Femi-CZ Rovigo v Rangers Vicenza

Tutta la Serie A Elite sarà visibile in diretta: una gara per turno sarà trasmessa su RaiSport, canale 58 del digitale terrestre mentre le altre quattro sfide saranno disponibili in diretta streaming su TheRugbyChannel.it

Biglietti

Disponibili in biglietteria il giorno della gara e su MailTicket

Programma 3^ giornata

Sabato 25 ottobre

Fiamme Oro v- Petrarca – ore 14:30 diretta RaiSport

Biella v Valorugby – ore 15:30

FEMI-CZ Rovigo v Rangers Vicenza – ore 15:30

Domenica 26 ottobre

Viadana – Sitav Lyons – ore 14:30

Colorno – Mogliano – ore 15:30