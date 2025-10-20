I doppi e Battiston regalano a Tennis Comunali Vicenza il pareggio con il TC Italia

TENNIS SERIE A1 – Quella trascorsa è stata una giornata che Tennis Comunali Vicenza, impegnato nella terza giornata del campionato di serie A1, ricorderà a lungo.

Una domenica lunghissima, in cui le emozioni si sono racchiuse fino all’ultimo punto del match tie-break del secondo doppio che ha regalato un pareggio che, al termine dei singolari, poteva apparire insperato, ma che è meritato per quanto hanno lottato e sofferto i ragazzi capitanati da Enrico Zen, protagonisti del 3-3 contro il Tennis Club Italia Forte dei Marmi.

Le oltre tre ore e 20’ di Alessandro Battiston per piegare Lorenzo Carboni (7-6 6-7 6-4 il punteggio) la dicono tutta sull’attaccamento alla maglia e la capacità di non arrendersi mai. Peccato per Gabriele Bosio, che perde due tie-break contro Andrej Martin mettendo in mostra un tennis di livello davvero alto. Resta un pizzico di rammarico per quei due set-point non trasformati nel secondo set, ma comunque onore al merito per una partita di cuore e sostanza. Stesso discorso per Giovanni Peruffo, che perde 4-6 6-4 4-6 la sfida con l’amico Marco Furlanetto, suo ex compagno di allenamento al Centro tecnico federale sui campi del circolo di via Monte Zebio.

Niente da fare invece per Andrea Picchione, mai in partita con l’ex azzurro Stefano Travaglia, che si impone per 6-2 6-0. Sembra fatta per la corazzata di Forte dei Marmi e, invece, nei doppi riesce l’impresa mancata la domenica prima. Da una parte la ritrovata coppia Bosio/Peruffo vince in rimonta contro Furlanetto/Carboni per 3-6 6-1 10-2. Match tie-break decisivo anche sull’altro campo dove Picchione e Battiston superano Travaglia/Martin al termine di una vera battaglia chiusa sul 6-7 6-4 10-6.

“E’ stata una domenica che, secondo me, ha fatto la storia nella lunghezza della giornata, iniziata alle 10 di mattina e finita alle sette di sera – il commento del presidente e capitano Enrico Zen – I complimenti vanno ancora una volta al gruppo e, ieri più che mai, a quello zoccolo duro che è rappresentato dai giocatori del nostro vivaio, che hanno dimostrato l’attaccamento importante che hanno verso questa maglia. Li ho visti lottare tutti come dei leoni a partire da Gabriele Bosio continuando con Alessandro Battiston, che ha vinto un’ottima partita dopo quasi tre ore e mezza di battaglia, per finire con Giovanni Peruffo, che invece ha perso un incontro giocato a viso aperto come testimonia il punteggio finale. Dispiace per Picchione, che aveva sulla carta una sfida quasi proibitiva contro Stefano Travaglia. La differenza, però, l’hanno fatta i doppi, lì dove si vede la volontà e la voglia di vincere questa domenica sono venute fuori. Dunque, ottima reazione del gruppo e davvero una bellissima giornata”.

Domenica prossima ancora un match in casa nella prima giornata del girone di ritorno contro il CT Zavaglia, reduce dalla sconfitta casalinga per 4-2 con Selva Alta.

Tennis Comunali Vicenza – TC Italia 3-3

SINGOLARI. Martin (2.3-I) b. Bosio (2.2) 7-6(2) 7-6(4); Travaglia (1.4-I) b. Picchione (2.1) 6-2 6-0; Battiston (2.2-C) b. Carboni (2.1) 7-6(5), 6-7(1), 6-4; Furlanetto (2.2-I) b. Peruffo (2.3) 6-4, 4-6, 6-4.

DOPPI. Bosio/Peruffo (C) b. Carboni/Furlanetto 3-6, 6-1, 10-2; Picchione/Battiston (C) b. Martin/Travaglia (6-7(6), 6-4, 10-7.