Il LR Vicenza cala il tris vincente all’Albinoleffe dell’ex Gianni Lopez

LR Vicenza – Albinoleffe 3-1

Marcatori: p.t. 39′ Vitale (V); 56′ Rauti (V), 74′ Stückler (V) su rigore, 85′ Angeloni (A)

LR Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon (s.t. 21′ Benassai); Caferri (s.t. 42′ Broggian), Cavion, Carraro, Vitale (s.t. 21′ Talarico), Costa; Rauti (s.t. 30′ Capello), Stückler (s.t. 30′ Alessio). A disposizione: Basso, Bianchi, Massolo, Golin, Cester, Rosa, Zonta, Vescovi, Fantoni. All. Fabio Gallo

Albinoleffe – Di Chiara; Gusu, Potop, Baroni; Garattoni (s.t. 42′ Agostinelli), Lombardi (s.t. 1′ Lupinetti), Mandelli, Parlati (s.t. 31′ Angeloni), Ambrosini (s.t. 15′ Svidercoschi); De Paoli (s.t. 15′ Astrologo), Sali. A disposizione: Facchetti, Bonfanti, Paganessi, Borghi, Lekaj. All. Gianni Lopez

Arbitro: Mirabella di Napoli (Merciari di Rimini, Spagnolo di Reggio Emilia, Zoppi di Firenze quarto uff., Fvs Sadikaj di Mestre

Note: spettatori 10.238 (7.916 abbonati, 7 ospiti), incasso di 94.419. Ammoniti Vitale, Garattoni, Sandon, Caferri. Angoli 5-5, recuperi: 3′ nel p.t., 6′ nel s.t.

CALCIO SERIE C SKY WIFI – A distanza di una settimana si torna a giocare al Menti per la sfida contro l’Albinoleffe di Gianni Lopez, il grande ex dell’incontro.

Nei primi minuti il LR Vicenza lascia il gioco in mano agli avversari, ma poi inizia a reagire e a guadagnare metri in campo. Al 13′ un “quasi” gol su un traversone di Caferri, con Vitale che mette in rete dopo che l’arbitro aveva fischiato per un fallo di Stückler.

Altra azione pericolosa per i padroni di casa: Rauti che cerca in area Caferri, ma il capitano dell’Albinoleffe interviene e l’arbitro fischia il rigore. Potop contesta l’azione poiché è convinto che non vi sia stato un tocco di mano ma con la coscia e, alla fine, il direttore di gara ritorna sulla sua decisione. Nulla di fatto e si prosegue! Poco altro da segnalare fino al 39′ quando Vitale trova il suo primo gol in campionato con una prodezza che fa esplodere il Menti per il meritato vantaggio biancorosso. 1-0

Il secondo tempo parte subito con una grande occasione per l’Albinoleffe e dopo tre minuti Giovanni Lopez si gioca la “card” di revisione, ma l’arbitro non concede il rigore per un precedente fuorigioco di De Paoli. Al 56′ arriva invece il raddoppio biancorosso firmato da Rauti su assist di Leverbe. 2-0.

Al 74’ c’è anche il 3-0 su rigore trasformato da Stückler. A 6’ dalla fine accorcia le distanze Angeloni. Nel finale spazio anche per il baby Ettore Broggian, classe 2008, che si fa applaudire per due belle discese sulla fascia destra.

Dopo 6’ di recupero l’arbitro Mirabella sancisce la nona vittoria consecutiva del Vicenza, domenica prossima in trasferta contro il Trento con fischio d’inizio alle ore 14.30.