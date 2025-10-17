AS Vicenza sabato sera contro Alpo per cercare i primi punti in campionato

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Torna in campo sabato sera, alle ore 20, l’A.S. Vicenza: le biancorosse saranno impegnate sul difficile parquet di Alpo, contro una squadra appena retrocessa in A2, con l’obiettivo di trovare i primi due punti della stagione.

Inizio di stagione complicato per le vicentine, sconfitte prima a Treviso e poi in casa da Faenza, al termine di quarantacinque minuti (supplementare compreso) molto combattuti. Per Peserico e socie è necessario rialzare subito la testa e andare a Villafranca con la convinzione di poter tornare a casa con la vittoria e sbloccare una situazione delicata.

Le veronesi, tornate in cadetteria dopo un anno in massima serie, si sono sbloccate la settimana scorsa, espugnando Bolzano con il punteggio di 68-72. Bisognerà prestare grande attenzione a rimbalzo, visto che le avversarie ne hanno staccati 80 in due partite, e alla capacità di rubare il pallone delle guardie di Alpo. Non bisogna poi farsi ingannare dalle percentuali al tiro da tre ottenute nelle prime due uscite: il poco più che 20% ottenuto è viziato profondamente dal negativo esordio contro Matelica, in cui le veronesi hanno tirato con 0/15.

In queste prime partite, la guardia Francesca Parmesani è stata la miglior realizzatrice, con 18 punti di media, ottenuti con ottime percentuali dentro l’arco e lottando sotto le plance con grande forza (17 rimbalzi in due partite) e ben coadiuvata dall’altra guardia, Antonia Peresson, arrivata in estate da Treviso. Il reparto esterne è poi composto da Rainis, Rosignoli e l’ex di giornata, Gaia Reschiglian, per un quintetto di tutto rispetto, capace di dare grattacapi a qualsiasi difesa. Più corta la coperta nel reparto ali lunghe (anche se Parmesani è stata utilizzata anche qui): Serena Soglia è accompagnata da Alice Gregori e Giulia Mancini, portando in dote tanti centimetri e rimbalzi.