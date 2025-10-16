Sabato 18 ottobre in campo a S. Pio X ricordando Roberto Luciani

L’affetto per la famiglia e per gli amici ma anche la passione per lo sport – in primis la sua Lazio – e per il proprio lavoro, erano queste le caratteristiche che spiccavano in Roberto Luciani, il giornalista mancato il 12 agosto del 2019 e che ogni anno viene ricordato dai colleghi, dalle istituzioni e dal gruppo dei laziali, con un triangolare di calcio a scopo benefico.

Ricorre quest’anno la sesta edizione del “Memorial Luciani – Tutti in campo con Roberto” che si terrà sabato 18 ottobre dalle ore 10 all’impianto sportivo San Pio X di via Calvi a Vicenza, grazie all’impegno di Vicenza Press e dell’Associazione Vicentina della Stampa. Un’occasione per ripensare a Roberto, che sicuramente si sarebbe divertito a vedere tanti colleghi e amici sfidarsi sul campo, qualcuno più allenato e altri a rincorrere il pallone solo per lui.

Il Memorial ha il patrocinio del Comune di Vicenza con la collaborazione dell’USD Altair e sarà il sindaco Possamai a fare il saluto iniziale insieme con Michele Nicolin, responsabile del settore giovanile del LR Vicenza.

A scendere in campo, in questo triangolare all’insegna dello sport e della solidarietà, saranno le rappresentative di Vicenza Press, degli amministratori locali e degli “Amici Laziali”, per promuovere, in ricordo di Roberto, la raccolta fondi che, quest’anno, sarà a favore della Fondazione San Bortolo e della ristrutturazione del Day Hospital per i Disturbi del Comportamento Alimentare e del peso dell’Ospedale San Bortolo.

La formula sarà quella delle tre partite da 20 minuti ciascuna, seguite dagli arbitri federali Claudio Catagini, Pasquale Musone e Luca Sandri. A bordo campo la Croce Bianca garantirà l’assistenza medica. Tutti amici che conservano un bel ricordo di Roberto e che concorrono alla finalità benefica.

L’evento, gratuito e aperto a tutti, si concluderà con le premiazioni e un momento conviviale, il tempo del brindisi per Roberto, offerto grazie alla sensibile partecipazione della Trattoria Lovise e della cantina Cielo e Terra di Montorso.