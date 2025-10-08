Il Club biancorosso Giancarlo Salvi fa festa insieme con il LR Vicenza

CALCIO SERIE C – Proseguono le serate con i club del tifo biancorosso. Questa settimana una delegazione della società L.R. Vicenza è stata ospitata dal Club Giancarlo Salvi: i giocatori Nicola Rauti, Giuseppe Cuomo e il Direttore Generale Werner Seeber hanno avuto modo di trascorrere una serata insieme con i tifosi che hanno accolto la delegazione con grande calore ed entusiasmo.

A nome di tutta la società si ringraziano Monica Salvi, Silvia Bon e tutte le persone presenti che hanno contribuito alla realizzazione di una serata all’insegna dell’unione, passione e senso di appartenenza ai colori biancorossi.