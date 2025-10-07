Atletica Ovest Vicentino brilla ai Campionati italiani Under 16

ATLETICA LEGGERA – Tre medaglie, un oro e due argenti – oltre a un undicesimo e quattordicesimo piazzamento – lo straordinario bottino dell’Atletica Ovest Vicentino ai Campionati nazionali Under 16 andati in scena a Viareggio nello scorso weekend.

Il team castellano presieduto da Roberto Mistrorigo ha visto Leo Grace Odje quale nuova regina tricolore dei 300 metri con il nuovo personale di 40″17. Velocista che ha messo al collo anche l’argento nella 4×100 veneta dietro al fortissimo quartetto lombardo. Un risultato che acquista maggior valore dal momento che l’atleta allenata da Diego Zocca ha iniziato a gareggiare nella velocità solo da metà settembre dopo un’intera stagione 2025 impiegata per recuperare problematiche muscolari. Dopo aver vinto la batteria, Odje è stata protagonista di una finale di fatto mai in discussione grazie a un primo rettilineo molto convincente seguito da una curva in cui la cadetta arzignanese ha smorzato le speranze di rimonta delle avversarie per chiudere di gran carriera anche il rettilineo finale.

Superlativa la prestazione per Zoe Pretto che si laurea vicecampionessa italiana del salto triplo con la misura di 11m39 cm con un netto miglioramento del recente primato stabilito ai campionati regionali cadette di due settimane fa. Da incorniciare il finale di stagione dell’atleta seguita da Gabriele Rapuano capace di portarla dapprima ai vertici regionali e ora a quelli nazionali.

Nella prima giornata dei nazionali cadetti/e da applausi le performance di Beatrice Boschetto che con la misura di 40m90 nel martello debutta ai tricolori col quattordicesimo posto nazionale. Molto brava anche l’ostacolista Alba Pellizari che raggiunge la finale B degli 80hs ritoccando anche il primato personale portato a 12″22. Pellizari è terza nella seconda finale, risultando così undicesima nella graduatoria finale. Anche per lei, seguita sempre da Zocca, un ritorno alle competizioni avvenuto a inizio settembre quando agli italiani CSI ha portato un doppio oro ad Atletica Arzignano sugli 80 e sugli 80hs.

Atletica Ovest Vicentino gioisce assieme all’Atletica Arzignano essendo tutte e quattro le cadette della città del Grifo e avendo lo stadio Dal Molin come impianto principale di riferimento. Una soddisfazione anche per i partners come Banca delle Terre Venete, We_Beat Centri Fitness, Gruppo Autovega, Euroventilatori, GiSport e RS work//promotions.