Tennis Comunali Vicenza pronto per un ritorno “rombante” in serie A1

TENNIS SERIE A1 – Tennis Comunali Vicenza ritrova la Serie A1. La squadra cittadina debutterà domenica 5 ottobre in trasferta sui campi romagnoli del CT Zavaglia, in quella che segna la sua terza partecipazione alla massima serie del tennis italiano.

Questa mattina la presentazione ufficiale del nuovo campionato è andata in scena nella sede del Gruppo Fimauto Autogemelli, che da qualche anno ha deciso di associare il suo prestigioso marchio al mondo del tennis, nazionale e locale, come illustra Marco Moressa, direzione generale: “Lo sport è uno dei nostri pilastri aziendali, così come la volontà di essere vicini al territorio – sottolinea – Siamo fieri di affiancare il tennis, uno sport che si basa su principi quali la costanza, la collaborazione e il rispetto reciproco, valori che poi trasferiamo anche nel lavoro e nella vita quotidiana. Ci piace questo parallelismo tra sport e azienda, che rispecchia la nostra visione globale. Il tennista si allena ogni giorno per migliorare i suoi colpi e noi, quotidianamente, cerchiamo di migliorarci per i nostri clienti. Siamo particolarmente attratti da una realtà quale Tennis Comunali Vicenza, che rappresenta un’eccellenza sia a livello locale che nazionale, come dimostra il campionato di serie A1, di cui da domenica sarà nuovamente protagonista. Inoltre, è un circolo che si dedica alla crescita dei ragazzi trasmettendo loro sani principi, aiutandoli ad assaporare la vittoria, ma anche a saper accettare la sconfitta, valori che poi verranno trasferiti nel mondo del lavoro.”.

Al suo fianco Enrico Zen, presidente di Tennis Comunali Vicenza: “Il primo obiettivo, come sempre, ma questa volta ancor di più, sarà la salvezza – dichiara – È un girone corto, con partite di andata e ritorno, e ci sono due formazioni che lotteranno per non retrocedere. Lo ripeto: sarà un campionato veramente difficile, poiché il livello si è ulteriormente alzato grazie alla crescita del tennis italiano, alimentato dai grandi risultati degli azzurri e da un movimento che sta registrando numeri incredibili.”

Nel girone a quattro squadre in cui è stato inserito Tennis Comunali Vicenza, compaiono anche SC Selva Alta e TC Italia, il club che vanta Jannik Sinner, il numero 1 azzurro e numero 2 del mondo.

“Saremo i primi tifosi di Jannik in tutti i tornei di questo periodo, così che, tra i suoi numerosi impegni, non possa giocare contro di noi – scherza Zen – Rispetto a qualche anno fa, tutte le squadre si sono rafforzate, anche nei vivaio, ora composto da giocatori di grande qualità. Da parte nostra, abbiamo giovani che sono cresciuti a loro volta: mi riferisco in particolare a Gabriele Bosio e Giovanni Peruffo, che hanno sempre dato un prezioso contributo in termini di punti e di attaccamento alla maglia, e a Alessandro Battiston. Tra le conferme, c’è Thiago Tirante, l’argentino che sta ottenendo belle soddisfazioni nei tornei Challenger, così come Andrea Picchione, uno dei volti nuovi in una rosa che schiera anche l’esperto giocatore bosniaco Damir Dzumhur, attualmente al numero 66 del mondo, che ha raggiunto il suo miglior ranking al 23° posto. E, permettetemi, una considerazione finale che si riallaccia a quanto detto dall’amico Marco Moressa. Il tennis è molto più di uno sport: è una metafora vibrante della vita stessa, un palcoscenico in cui emozioni intense si intrecciano da loro, dove il campo diventa palcoscenico e la vittoria l’applauso finale. Alla fine, ogni partita è una lezione di resilienza, che ci insegna a rialzarci dopo una caduta e a godere di ogni punto guadagnato, poiché nella sfida ciò che conta è la passione che mettiamo nel perseguire i sogni. Il nostro inizia domenica con il campionato di serie A1, il terzo della storia di Tennis Comunali Vicenza. In realtà, i sogni li culliamo e coltiviamo ogni giorno al circolo, facendo crescere i nostri ragazzi. Non sappiamo se un giorno riusciranno a giocare anche loro in A1 come hanno fatto e faranno i giocatori che sono qui oggi. Però vederli crescere, toccare da vicino i loro progressi, affiancarli nel percorso e di maturazione, di giocatori e giovani uomini, è già il sogno più bello”.

A rivolgere un plauso all’attività di Tennis Comunali Vicenza è l’assessore allo sport e ai grandi eventi Leone Zilio: “Da grande appassionato di tennis, non posso che salutare con piacere ed orgoglio il via del nuovo campionato di serie A1, che vedrà il circolo della nostra città tra i migliori 16 d’Italia. Questo rappresenta una fortuna perché, al di là dello sport, si tratta di un grande evento che ci accompagnerà per diverse settimane, nelle partite in casa e in quelle in trasferte, valorizzando il brand Vicenza a livello nazionale. Desidero ringraziare la società ed Enrico Zen perché dietro ad un risultato così c’è tanto lavoro, ci sono degli investimenti importanti, ci sono persone impegnate in campo e fuori con dedizione, valorizzando il vivaio. Quindi complimenti per il lavoro che state portando avanti”.

Il vice presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, Gianni Milan, si gode il momento d’oro del movimento azzurro: “Da vicentino e da vice presidente della Federazione che mi onoro di rappresentare, sono doppiamente orgoglioso di vedere Tennis Comunali Vicenza tra le 16 protagoniste della Serie A1 che sta per cominciare – dichiara – La Federazione investe e punta molto sui campionati a squadre e i risultati sono sotto gli occhi di tutti: le ultime due Coppe Davis vinte e gli altrettanti successi nella Billie Jean King femminile parlano chiaro. Ma l’attaccamento alla maglia nasce dalle competizioni giovanili: quello spirito di squadra i giocatori e le giocatrici se lo portano dentro come hanno dimostrato i nostri azzurri. La gara a squadra è diversa dai tornei: alcuni atleti avvertono la tensione mentre altri si esaltano e danno il massimo. La serie A1 rappresenta una vetrina mediatica importante a livello nazionale ma, soprattutto, per circoli come il nostro, è il coronamento di un lavoro che si concretizza ogni giorno in campo, con l’attività della scuola per i più piccoli, si perfeziona con l’agonistica e vive il suo lato ludico-partecipativo attraverso le sfide degli amatori, una base i cui numeri sono in costante crescita e che non ha certo intenzione di fermarsi.”