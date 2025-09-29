Al Menti la sfida tra LR Vicenza e Pro Vercelli

LR Vicenza – Pro Vercelli 2-0

Marcatori: 37’ Morra, 91’ Stückler

Al Menti va in scena il posticipo tra L.R. Vicenza e F.C. Pro Vercelli 1892.

I biancorossi, che hanno imparato a vincere in trasferta, vogliono confermarsi davanti al pubblico di casa. L’inizio, però, é al piccolo trotto e sono gli ospiti a spingersi con più insistenza dalle parti di Gagno.

La prima vera azione pericolosa é una triangolazione Vitale, Costa, Rauti, con quest’ultimo che non ha questa volta la deviazione vincente. Ci prova poco dopo, dalla parte opposta, Morra con un rasoterra senza pretese che Livieri blocca con tranquillità.

Al 20’ é di nuovo Rauti a sfiorare il vantaggio con il pallone che attraversa tutta la porta senza però entrare in rete. Quindi a Morra, in non perfetto equilibrio, non riesce ad inquadrare la porta.

Poco dopo la mezz’ora primo cambio per Gallo che sostituisce Tribuzzi infortunato con Caferri.

E arriva al 37’ il vantaggio firmato da Morra. Allo scadere del tempo é Talarico a vedersi salvata sulla linea la palla del 2-0. Dopo 4’ di recupero si chiude il primo tempo con la bella deviazione di Vitale salvata dal portiere ospite.

Inizia la ripresa e ci si aspetta che il Vicenza cambi ritmo e intensità invece per i giocatori di casa, nonostante le sostituzioni e i tentativi di aggiustamento da parte della panchina, non é proprio serata. L’unico brivido arriva da un tentativo di Caferri e, a due minuti dal 90’, Capello ha in area la palla buona, ma calcia che più male non si può.

Sono tre i minuti di recupero e arriva in contropiede il 2-0 firmato da Stückler che vale i tre punti e il primato solitario in classifica. Sabato 4 ottobre trasferta contro Alcione Milano.