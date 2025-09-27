La Rangers Rugby Vicenza piega il Colorno e alza il Trofeo Gianni Canova

Coppa Italia – Girone 2 – I giornata
Rangers Rugby Vicenza – HBS Colorno 30-28 (pt 13-18)
Marcatori: p.t.: 8’ m Castro (5-0); 13’ m Sangiorgi (5-5); 16’ cp Ceballos (5-8); 24’ cp Perello (8-8); 26’ m Casilio tr Ceballos (8-15); 29’ cp Ceballos (8-18); 36’ m Sperandio (13-18); s.t.: 47’ cp Ceballos (13-21); 54’ m Castro tr Vaccaro (20-21); 57’ m Castro tr Vaccaro (27-21); 60’ m Sangiorgi tr Ceballos (27-28); 67’ cp Vaccaro (30-28).
Rangers Rugby Vicenza: Sperandio; Vaccaro, Castro, Leaupepe, Coppo; Perello (50’ Gregorio), Panunzi ©; Gomez, Barbi, Trambaiolo; Mirenzi (55’ Ferrari), Parolo (62’ Chimenti-Borrell); Avila-Recio (76’ Bettinelli), Ferrara, Zago. A disp: Pedon, Bance, Roma, Oliva. All. Cavinato, Festuccia
HBS Colorno: Villalba; Corona, Gelos, Waqanibau, Scaldaferri; Ceballos, Casilio (73’ Ventresca); Koffi, Tontini (48’ Ledesma), Popescu (Mengoni); Butturini, Ruiz (52’ Roldan); Pavesi (55’ Bruzzi), Sangiorgi (Nisica), Ascari (55’ Cordi’). A disp: Mengoni, Moore. All. Garcia, Fabiani
Arb: Lorenzo Negro (CO). AA1: Francesco Cagnin AA2: Giona Righetti
Cartellini: 73’ Nisica (Colorno)
Calciatori: Perello (Rangers) 1/2; Vaccaro (Rangers) 3/4; Ceballos (Colorno) 5/6.
Note: Giornata variabile, forte vento nel primo tempo, temperature nella media, terreno in perfette condizioni. Al termine della gara consegna del 10° Trofeo Gianni Canova alla squadra vincitrice ed al miglior giocatore del match.
Punti conquistati in classifica: Rangers Rugby Vicenza 5; HBS Colorno 1.
Player Of The Match: Santiago Castro (Rangers)