Sabato il Trofeo Canova apre la nuova stagione della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY – Sabato 27 settembre, alla Rugby Arena di Vicenza con kick-off alle ore 15.30, l’esordio casalingo stagionale del FirstXV della Rangers Rugby Vicenza.

I biancorossi sono pronti ad ospitare l’HBS Colorno nella prima giornata della Coppa Italia 2025-26 e ricordare il grande Gianni Canova, indimenticato giocatore, allenatore e dirigente biancorosso, già Ovale d’Oro FIR.

Dopo le amichevoli estive, la stagione entra finalmente nel vivo. I biancorossi guidati dal trio Cavinato, Festuccia e Manganiello ritroveranno il calore del pubblico della Rugby Arena per affrontare il Colorno di García, in un confronto che si preannuncia intenso e combattuto.

La formula della Coppa Italia impone la presenza di almeno otto giocatori Under 23 in lista gara, un’opportunità importante per valorizzare i giovani talenti. Non mancheranno, inoltre, numerosi ex in campo da entrambe le parti, a rendere la sfida ancora più sentita.

Programma

• 14:30 Apertura biglietteria per acquisto abbonamenti 2025-2026 “CuoreBiancoRosso”

• 15:20 Ingresso delle squadre accompagnate dagli atleti dell’Amatori Vicenza

• 15:30 Calcio d’inizio

• Al termine della gara, con la graditissima partecipazione della famiglia Canova, la consegna della targa ricordo alla formazione vincente ed al miglior giocatore della sfida.

Ingresso

Intero: 10€

13-17 anni: 5€

0-12 anni: gratis

Girone 2 – Gare 1° turno

Sabato 27 settembre

Rangers Vicenza – Hbs Rugby Colorno – ore 15:30

Lyons Rugby – Biella Rugby – ore 15:30

Acc. FIR “I. Francescato” – Rugby Parabiago – ore 13