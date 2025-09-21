Il LR Vicenza nella ripresa cala il tris vincente alla Pro Patria

LR Vicenza – Pro Patria 3-0

Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (22′ s.t. Caferri), Pellizzari (32′ s.t. Alessio), Carraro, Vitale (22′ s.t. Rada), Costa; Morra (22′ s.t. Capello), Stuckler (1′ s.t. Rauti). All. Gallo

A disposizione: Massolo, Basso, Golin, Cester, Benassai, Cavion, Vescovi, Talarico, Fantoni

Pro Patria – Rovida; Mora, Reggiori, Motolese; Orfei (36′ s.t. Ricordi), Ferri (18′ s.t. Travaglini), Di Munno, Schirò (18′ s.t. Renelus), Dimarco; Mastroianni (30′ s.t. Ganz), Citterio (18′ s.t. Bagatti). All. Greco

A disposizione: Gnonto, Viti, Aliata, Marra

Arbitro: Restaldo di Ivrea (assistenti Tomasi e Gigliotti, quarto ufficiale Zago, Fvs Storgato)

Reti: 56′ e 61′ Rauti, 76′ Rada

Note: Spettatori 9.729 (abbonati 7.818, ospiti 29, incasso 85.520 euro). Angoli 9-0, ammoniti Leverbe (V), Reggiori (P), recupero: 3′ nel p.t, 3′ nel s.t.

CALCIO SERIE C SKI WIFI – Dopo il primo successo in trasferta contro il Cittadella il L.R. Vicenza torna al Menti per la sfida contro l’ Aurora Pro Patria.

Al 12’ prima clamorosa palla-gol con una bella triangolazione Stückler, Morra Vitale con il portiere Rovida pronto alla deviazione .

Ci riprova subito dopo ancora Vitale questa volta da fuori e respinge nuovamente in tuffo l’estremo difensore ospite.

E al 19’ terza conclusione ravvicinata sempre del n. 99 biancorosso a cui dice di no Rovida.

Ed é la giornata del portiere lombardo, bravo con i piedi a ribattere il rasoterra di Tribuzzi.

Niente di fatto e primo tempo che si chiude sullo 0-0 dopo 3’ di recupero.

Da segnalare anche la richiesta da parte delle panchine di due “check” arbitrali, uno per parte, a reclamare il calcio di rigore, con il direttore di gara che conferma le scelte fatte in diretta non ravvisando i falli contestati.

Inizia la ripresa e subito un cambio per Gallo che sostituisce Stückler con Rauti.

Ed é proprio lui, il match-winner di Cittadella, a sbloccare il risultato al 56’ , ben pescato in area: controllo e pallone che passa sotto le gambe di Rovida. 1-0. Cinque minuti ed ecco il raddoppio con un tocco sotto porta.

Poco dopo la mezz’ora é confezionato anche il 3-0 con la complicità di Pellizzari e Rada: conclusione del primo e tocco di spalla del secondo per un gol in… comproprietà.

Dopo 3’ di recupero arriva il triplice fischio a sancire la quarta vittoria in campionato del Vicenza, atteso giovedì sera dall’inedita trasferta in casa delle Dolomiti Bellunesi: fischio d’inizio alle ore 20.45.

FOTO di Alessandro Zonta