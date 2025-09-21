20.7 C
Vicenza
22 Settembre 2025

SPORTvicentino
Calcio L.R. Vicenza Virtus Primo Piano Slider

Il LR Vicenza nella ripresa cala il tris vincente alla Pro Patria

di Redazione0961

LR Vicenza – Pro Patria 3-0

Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (22′ s.t. Caferri), Pellizzari (32′ s.t. Alessio), Carraro, Vitale (22′ s.t. Rada), Costa; Morra (22′ s.t. Capello), Stuckler (1′ s.t. Rauti). All. Gallo
A disposizione: Massolo, Basso, Golin, Cester, Benassai, Cavion, Vescovi, Talarico, Fantoni

Pro Patria – Rovida; Mora, Reggiori, Motolese; Orfei (36′ s.t. Ricordi), Ferri (18′ s.t. Travaglini), Di Munno, Schirò (18′ s.t. Renelus), Dimarco; Mastroianni (30′ s.t. Ganz), Citterio (18′ s.t. Bagatti). All. Greco
A disposizione: Gnonto, Viti, Aliata, Marra

Arbitro: Restaldo di Ivrea (assistenti Tomasi e Gigliotti, quarto ufficiale Zago, Fvs Storgato)

Reti: 56′ e 61′ Rauti, 76′ Rada

Note: Spettatori 9.729 (abbonati 7.818, ospiti 29, incasso 85.520 euro). Angoli 9-0, ammoniti Leverbe (V), Reggiori (P), recupero: 3′ nel p.t, 3′ nel s.t.

 

CALCIO SERIE C SKI WIFI – Dopo il primo successo in trasferta contro il Cittadella il L.R. Vicenza torna al Menti per la sfida contro l’ Aurora Pro Patria.

Al 12’ prima clamorosa palla-gol con una bella triangolazione Stückler, Morra Vitale con il portiere Rovida pronto alla deviazione .

Ci riprova subito dopo ancora Vitale questa volta da fuori e respinge nuovamente in tuffo l’estremo difensore ospite.

E al 19’ terza conclusione ravvicinata sempre del n. 99 biancorosso a cui dice di no Rovida.

Ed é la giornata del portiere lombardo, bravo con i piedi a ribattere il rasoterra di Tribuzzi.

Niente di fatto e primo tempo che si chiude sullo 0-0 dopo 3’ di recupero.

Da segnalare anche la richiesta da parte delle panchine di due “check” arbitrali, uno per parte, a reclamare il calcio di rigore, con il direttore di gara che conferma le scelte fatte in diretta non ravvisando i falli contestati.

Inizia la ripresa e subito un cambio per Gallo che sostituisce Stückler con Rauti.

Ed é proprio lui, il match-winner di Cittadella, a sbloccare il risultato al 56’ , ben pescato in area: controllo e pallone che passa sotto le gambe di Rovida. 1-0. Cinque minuti ed ecco il raddoppio con un tocco sotto porta.

Poco dopo la mezz’ora é confezionato anche il 3-0 con la complicità di Pellizzari e Rada: conclusione del primo e tocco di spalla del secondo per un gol in… comproprietà.

Dopo 3’ di recupero arriva il triplice fischio a sancire la quarta vittoria in campionato del Vicenza, atteso giovedì sera dall’inedita trasferta in casa delle Dolomiti Bellunesi: fischio d’inizio alle ore 20.45.

 

FOTO di Alessandro Zonta

 

Ti potrebbe interessare:

Il LR Vicenza nella ripresa cala il tris vincente alla Pro Patria

Redazione

La Pallacanestro Vicenza pronta al debutto con un pieno di S4 Energia

Redazione

Dopo Cittadella il Club Biancorosso Brendola fa festa con il LR Vicenza

Redazione

Lascia un commento