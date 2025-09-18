17.7 C
La Pallacanestro Vicenza pronta al debutto con un pieno di S4 Energia

di Redazione

BASKET SERIE B NAZIONALE – Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli per la Pallacanestro Vicenza 2012,  che domenica inizierà il campionato con la trasferta a Castellanza contro SAE Scientifica Soevis Legnano.

Questa mattina, intanto, la presentazione ufficiale in sala degli stucchi con l’assessore allo sport Leone Zilio a fare gli onori di casa e il presidente del club Gaetano Stella ad illustrare i programmi e le ambizioni.
Presente anche il nuovo main sponsor S4 Energia, che ha sposato con entusiasmo il progetto.

È stata presentata questa mattina, a Palazzo Trissino, la squadra della Pallacanestro Vicenza 2012 che si appresta a cominciare la nuova stagione sportiva nel campionato di serie B nazionale. A salutare gli atleti e lo staff della società l’assessore allo sport Leone Zilio.

Faccio i migliori auguri alla squadra, ma anche a tutto lo staff e ai dirigenti, della Pallacanestro Vicenza 2012 per questo nuovo inizio di stagione – le parole di benvenuto e di buon augurio dell’assessore Zilio La speranza è che la stagione di quest’anno possa, con il duro lavoro, portare a risultati che diano soddisfazione al gruppo e alla città. Come amministrazione e come assessorato allo sport abbiamo recentemente investito delle cifre importanti per riqualificare il palazzetto dello sport di via Goldoni e anche le associazioni stanno collaborando attivamente con l’amministrazione per avere un impianto in ordine per i campionati che stanno per iniziare”.

Al suo fianco il presidente del club Gaetano Stella: “Lo sport, come sappiamo bene, é una risposta ai problemi dei giovani – ha dichiarato – Aiuta a crescere, a relazionarsi e, poi, non bisogna vincere sempre. Certo, se la prima squadra contribuisce a far crescere il movimento di base, che per noi è molto importante anche se, purtroppo, il campanilismo delle società non favorisce le sinergie quando invece si potrebbe lavorare assieme nel territorio. Ringrazio S4 Energia, che ha creduto nel nostro progetto e sarà il nostro nuovo main sponsor. L’obiettivo è di cercare di far meglio della passata stagione quando ci siamo fermati ai playoff, pagando un inizio di campionato in cui per l’indisponibilità del palazzetto di via Goldoni siamo stati costretti a giocare a Dueville”.
La Pallacanestro Vicenza è stata fondata nella primavera del 2012, rilevando i diritti
dell’Ardens Silvestrini, società affiliata alla Virtus Padova, attribuendosi immediatamente il nome di Pallacanestro Vicenza 2012. La stagione 2024-25 ha visto la prima squadra, formata da un gruppo molto giovane, raggiungere l’obiettivo dei play-off.

La squadra senior che partecipa al campionato di serie B nazionale, è composta da 15 atleti di cui 10 professionisti, più cinque ragazzi dell’ Under 19 Eccellenza.

Il settore giovanile è formato da Under 19 Eccellenza (annate 2007 e 2008), Under 17 Eccellenza (2009 – 2010), Under 15 Gold (2011) e Under 15 Silver ( 2012 e 2013). In tutto sono tesserati un centinaio di ragazzi.

Quest’anno la società ha inoltre aperto il suo centro minibasket oltre a continuare la collaborazione con altri centri della città e provincia.

