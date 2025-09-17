17.7 C
Dopo Cittadella il Club Biancorosso Brendola fa festa con il LR Vicenza

di Redazione0254

CALCIO SERIE C SKY WIFI – Martedì sera una delegazione della società L.R. Vicenza è stata ospitata dal Club Biancorosso Brendola: i giocatori Matteo Vescovi, Raul Talarico e l’allenatore Fabio Gallo hanno avuto modo di trascorrere una serata insieme ai tifosi che li hanno accolto con grande calore ed entusiasmo.

A nome di tutta la società si ringrazia il presidente del Club Brendola Monica Muraro e tutte le persone presenti che hanno contribuito alla realizzazione di una serata all’insegna dell’unione, passione e senso di appartenenza ai colori biancorossi.

Foto: Club Biancorosso Brendola

