Luca Sperandio é un nuovo giocatore della Rangers Rugby Vicenza

RUGBY SERIE A ELITE – La Rangers Rugby Vicenza annuncia l’arrivo in biancorosso di Luca Sperandio, estremo trevigiano classe 1996 con esperienze di rilievo nel panorama del rugby internazionale ed europeo.

Cresciuto nel settore giovanile della Benetton Rugby, Sperandio ha debuttato in prima squadra con Mogliano nel 2013, per poi indossare a lungo la maglia dei leoni biancoverdi in URC e nelle Coppe europee. Nel corso della sua carriera ha giocato anche in Francia, con lo SC Albi, e più recentemente in Italia con il Rugby Rovigo Delta, formazione con cui ha disputato l’ultima stagione e dove ha conquistato lo scudetto italiano.

Luca vanta inoltre 11 presenze con la nazionale italiana, con cui ha esordito nel 2017, mettendo in mostra qualità tecniche e atletiche che lo hanno reso un punto di riferimento nel ruolo di estremo.

Con il suo arrivo, la Rangers aggiunge esperienza internazionale e versatilità alla rosa che affronterà la prossima stagione di Serie A Elite. La società e lo staff tecnico accolgono Sperandio con soddisfazione, certi che il suo contributo potrà essere prezioso per la crescita del gruppo.

