Agli Europei di hockey pista bronzo per le azzurre che parlano vicentino

HOCKEY PISTA – Missione compiuta per Antezza e le sue ragazze. Dopo un avvio in salita, le azzurre mostrano maturità e carattere, ribaltano la partita e conquistano un prezioso bronzo grazie alla doppietta di Tamiozzo e alle reti di Rossetto e Cazzola. E’ il sesto terzo posto consecutivo, il settimo totale, dopo due argenti e due ori che conferma l’ottimo stato dell’hockey pista femminile, in un momento di transizione, dovuto all’addio di diverse atlete e l’utilizzo di tante atlete Under 20: delle 20 reti segnate, 13 sono state segnate da Under 20, di cui 6 Under 17, recenti vincitrici dell’Argento un mese fa in Francia. Per l’Hockey femminile il prossimo appuntamento è la Supercoppa Italiana tra Trissino e Matera il 19 Ottobre.

Il primo tempo è dominato dai cartellini blu, due per parte. La Francia sfrutta meglio la superiorità numerica e passa in vantaggio con Dubocquet, precisa nel piazzare la pallina sul secondo palo per l’1-0. I portieri diventano protagonisti: Caretta si fa trovare pronta, ma soprattutto Bouchoux, autentica spina nel fianco per l’attacco italiano. Le azzurre non si arrendono e trovano il pareggio con Tamiozzo, che sorprende la numero dieci francese colpendo la sua schiena e infilando la palla in rete. Il finale di tempo è incandescente: la Francia ha la chance di riportarsi avanti dal dischetto, ma Cayol si infrange contro uno strepitoso triplo intervento di Caretta. Sul ribaltamento di fronte, è ancora Tamiozzo a far tremare Bouchoux, costretta a respingere con il casco un bolide dalla distanza.

L’Italia negli ultimi 25 minuti di gioco, parte forte e completa la rimonta: approfittando di un’uscita imprecisa del portiere transalpino, Tamiozzo firma la doppietta del 2-1. Da lì in avanti le azzurre controllano con ordine, gestiscono il possesso e ripartono con lucidità. Il tris porta la firma di Rossetto, servita ancora da una brillante Tamiozzo mentre nel finale Cazzola chiude i conti quasi senza accorgersene, siglando il definitivo 4-1. Per l’Italia è la sesta medaglia di bronzo consecutiva e la settima della propria storia: un traguardo che conferma solidità e continuità a livello internazionale che va abbinandosi all’argento conquistato un mese fa in Francia dalla categoria Under 17 Femminile.

La 17^ edizione l’ha vinto la Spagna per l’ottava volta consecutiva, vincendo in finale per 7-2 sul Portogallo

La miglior marcatrice è Elena Tamiozzo con 5 reti, 4 per Cazzola, 3 per Taccardi.

FRANCIA – ITALIA 1-4 (1-1, 0-3)

Francia: Buchoux, Gohet C (C), Lagroye, Cobian, Husson – Dubocquet, Cayol, Gefflot, Letin, Gohet L – Coach: Malard

Italia : Caretta, Lapolla (C), Orsato, Tamiozzo, Bertinato – Taccardi, Cazzola, Ghirardello, Rossetto, Rossato – Coach: Antezza

Marcatori: 1° tempo: 17’58” Dubocquet (PP) (FRA), 23’45” Tamiozzo (ITA) – 2° tempo: 2’00” Tamiozzo (ITA), 13’22” Rossetto (ITA), 20’03” Cazzola (ITA)

Espulsioni: 1° Tempo: 5’19” Gohet C (2′) (FRA), 10’16” Taccardi (2′) (ITA), 12’53” Cayol (2′) (FRA), 17’21” Tamiozzo (2′) (ITA)

Arbitri: Vasconcelos (POR), Guilherme (POR)

Ph. World Skate Europe