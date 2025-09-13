Per AS Vicenza domenica amichevole al palasport contro Alperia Basket Club Bolzano

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo il buon test contro San Bonifacio, l’A.S. Vicenza torna in campo domenica 14 settembre: la squadra biancorossa sarà in campo alle 18, al palazzetto dello sport di via Goldoni, per affrontare l’Alperia Basket Club Bolzano, tradizionale avversaria anche nel campionato di A2. L’ingresso alla partita sarà gratuito per tutti coloro che vorranno scoprire la nuova A.S. Vicenza targata coach Logallo.

Il match contro Bolzano sarà l’unica delle quattro amichevoli che si giocherà in terra berica. Peserico e compagne saranno poi impegnate domenica 21, nuovamente contro Bolzano, ma questa volta in Alto Adige; quindi, sabato 27, sul parquet di Alpo, formazione veronese. Tre test contro due avversarie che verranno affrontate anche in campionato, sfide importanti per capire a che punto è, oggi, l’A.S. Vicenza. Poi sarà, finalmente, campionato.