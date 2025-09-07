Il Lane vince 2 a 1 il derby con l’Arzignano

LR VICENZA – ARZIGNANO VALCHIAMPO 2-1

LR Vicenza – Gagno, Leverbe, Cuomo, Sandon, Caferri, Cavion, Vitale, Carraro, Costa, Rauti, Stuckler. All. Gallo

Arzignano Valchiampo – Manfrin, Chiarello, Rossoni, Lakti, Mattioli, Minesso, Cariolato, Moretti, Bernanrdi, Boffelli, Milillo. All. Bianchini

Arbitro: Cerbasi (Arezzo)

Assistenti: Taverna (Bergamo) e Galigani (Sondrio)

Marcatori: 34′ Cariolato (A), 51′ Costa (V), 71′ Morra (V)

E’ la domenica del derby tra L.R. Vicenza e Arzignano Valchiampo!

In una domenica dalle temperature ancora estive il Menti vuol fare festa in attesa dell’8 settembre votivo alla Madonna di Monte Berico.

La squadra di Bianchini, capolista dopo due giornate, non ha però nessuna intenzione di recitare un ruolo secondario e lo fa capire dopo appena sei minuti con la prima palla-gol di Boffelli.

Subito dopo sono i padroni di casa ad andare vicinissimi alla rete: Rauti smarca perfettamente Cavion che calcia però sul portiere in uscita che si salva anche sulla ribattuta.

Al 35’ il vantaggio ospite con l’ex biancorosso Fabio Cariolato. Dopo 4’ di recupero il primo tempo si chiude sullo 0-1 e i fischi dei tifosi di casa.

Inizia la ripresa e, dopo cinque minuti, il Vicenza trova il pareggio con Costa.

Sembrano aver cambiato passo e ritmo i padroni di casa, vicini al raddoppio con una conclusione di Cavion.

Al 69’ si rifanno vedere gli ospiti con un rasoterra di Mattioli su cui é attento Gagno a deviare in corner.

Al 71’arriva invece il vantaggio biancorosso con una bellissima azione del neo-entrato Morra che da posizione defilata fa passare il pallone sotto le gambe di Manfrin. 2-1

E sono le forze fresche entrate dalla panchina ad accendere la sfida: al 68’ é Filippo Alessio a chiamare Manfrin alle deviazione in angolo con le punta delle dita.

Il risultato però non cambia più e, dopo quattro minuti di recupero, il Vicenza può festeggiare il suo secondo successo al Menti.

Applausi all’Arzignano che ha tenuto bene il campo giocando per lunghi tratti alla pari.