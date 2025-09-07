Alla sciatrice Marta Giaretta il premio “Città di Vicenza” per lo sport

SCI – E’ Marta Giaretta la vincitrice del premio “Città di Vicenza” per lo sport!
18 anni compiuti lo scorso 13 luglio, la giovane sciatrice vicentina, portacolori delle Fiamme gialle, continua a bruciare le tappe: prima dell’estate era arrivata la convocazione nella nazionale maggiore di Gruppo C. Lo scorso marzo aveva conquistato tre medaglie d’argento agli Eyof in Georgia, il festival olimpico invernale europeo Under 18.
Nel prossimo numero di SPORTvicentino in edicola ad ottobre l’intervista completa!