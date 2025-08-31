5 Settembre 2025

L’Arzignano Valchiampo cala il tris alla Virtus e si conferma al comando

di Redazione0159

FC ARZIGNANO VALCHIAMPO – VIRTUS VERONA 3-2

ARZIGNANO VALCHIAMPO: Manfrin, Chiarello, Rossoni (13’ st Valentini), Damiani (37’ st Lakti), Mattioli (37’ st Basso Ricci), Minesso (22’ st Nanni), Moretti, Bernardi, Boccia (13’ st Cariolato), Boffelli (C), Milillo (VC). All. Bianchini. A disposizione: Nespola, Lotto, Lanzi, Castegnaro, Toniolo, Spaggiari, Coppola.
VIRTUS VERONA: Sibi, Daffara, Zarpellon (28’ st Cuel), Muhameti (35’ st Ojeh), Toffanin, Patanè, Gatti (1’ st Fanini), Mancini, Bassi, Munaretti (28’ st Amadio), Fabbro (35’ st Fiorin). All. Fresco. A disposizione: Peroni, Alfonso, Scardigno, Cielo, Lodovici, Di Virgilio, Filippi, Passigato, Vivani, Iaquinta.
DIRETTORE DI GARA: Striamo sez. di Salerno
RETI: 2’ pt Damiani, 6’ pt Boffelli, 13’ pt Bassi, 31’ pt Minesso, 43’ pt Patanè.
RECUPERO: 6’ pt, 6’ st
NOTE. Ammoniti: Rossoni, Daffara.
SPETTATORI: 750.

 

CALCIO SERIE C SKY WIFI – Dopo il successo d’esordio contro l’Union Brescia si ripete l’Arzignano Valchiampo che batte in casa la Virtus Verona per 3-2.
Succede tutto nel primo tempo con i padroni di casa a segno con Damiani, Boffelli e Minesso, quest’ultimo al suo terzo centro in due partite. Per gli ospiti gol di Bassi e Patanè.
Domenica prossima riflettori accesi sul derby allo stadio Menti con il LR Vicenza!

