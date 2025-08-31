5 Settembre 2025

Il LR Vicenza non trova la via del gol contro l’Ospitaletto Franciacorta

di Redazione0218
Ospitaletto Franciacorta – LR Vicenza 0-0

OSPITALETTO FRANCIACORTA – Sonzogni; Regazzetti, Nessi, Possenti, Sinn; Mondini, Guarneri, Panatti, Messaggi (dal 77′ Gualandris); Gobbi (dal 77′ Torri), Bertoli (dal 92′ Pavanello). A disposizione: Raffaelli, Bevilacqua, Ievoli, Contessi, Sina, Mazza, Orlandi, Pollio, Casali, Nahrudnyi. Allenatore: Quaresmini

L.R. VICENZA – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon (dal 73′ Benassai); Tribuzzi (dal 67′ Caferri), Pellizzari, Carraro, Vitale (dal 73′ Rada), Costa; Capello (dal 60′ Rauti), Morra (dal 60′ Stuckler). A disposizione: Basso, Massolo, Cavion, Golin, Alessio, Vescovi, Talarico, Fantoni. Allenatore: Gallo

CALCIO SERIE C SKY WIFI – Dopo l’abbuffata di gol dell’esordio al Menti resta all’asciutto il LR Vicenza che torna con uno 0-0 dalla trasferta a Salò contro l’Ospitaletto Franciacorta.
Nel finale un salvataggio sulla linea e una gran parata del portiere di casa negano il successo ai biancorossi attesi domenica prossima dal derby berico con l’Arzignano Valchiampo, attuale capolista del girone a punteggio pieno.

