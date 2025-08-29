A Villa Cordellina Lombardi passerella di campioni per Vicentini sul podio

Fari accesi sui protagonisti dello sport vicentino: torna per il quarto anno Vicentini sul Podio, l’evento che celebra i campioni sportivi del territorio provinciale.

L’appuntamento è per giovedì 4 settembre alle 20.30 a villa Cordellina Lombardi a Montecchio Maggiore, sede di rappresentanza della Provincia di Vicenza, luogo ideale per rendere omaggio all’eccellenza vicentina.

Protagonisti saranno i tanti atleti e squadre che nella stagione 2024-2025 hanno conquistato il podio a livello italiano, europeo e mondiale. “Tanti” non è certo un eufemismo: sono attesi infatti 15 squadre e 57 atleti.

Una formula ormai consolidata per un evento che la Provincia di Vicenza, ente promotore, organizza insieme con il CONI Veneto delegazione di Vicenza e CIP Veneto con il patrocinio della Regione Veneto. Media partner il Giornale di Vicenza, Tva Vicenza, Sport Vicentino, Erre Sport. Una squadra che, spinta dallo stesso spirito che anima gli sportivi, si muove compatta per individuare atleti e squadre di categoria assoluta distintisi nel corso della stagione passata in competizioni nazionali e internazionali.

Una squadra che oggi è stata rappresentata da Andrea Nardin, presidente della Provincia di Vicenza, Giuseppe Franco Falco, delegato Coni Vicenza, Marino Smiderle, direttore del Giornale di Vicenza, Gian Marco Mancassola, direttore di Tva Vicenza, Paola Ambrosetti, direttore di Sport Vicentino.

“Vicentini sul Podio è la festa dello sport e degli sportivi – ha sottolineato Nardin – Vicenza è ricca di campioni, a testimonianza che nel nostro territorio ci sono una storia e una tradizione sportiva importanti, che significa anche valori radicati nella comunità: il gioco di squadra, la fatica, la tenacia.”

Campioni di tutti gli sport e di tutte le specialità, “più o meno noti – come è stato sottolineato da Falco – ma tutti allo stesso modo importanti, come dimostra la collaborazione che le federazioni Coni hanno dimostrato nell’organizzazione dell’evento.”

Lo sport è anche costanza, è impegno quotidiano per raggiungere grandi risultati. Lo hanno ricordato Smiderle, Mancassola e Ambrosetti, che quotidianamente attraverso giornali e tv raccontano i successi dei vicentini, passando dalla canoa allo snowboard, dal nuoto al basket, senza dimenticare né i giovanissimi né i senior. Un lavoro enorme di informazione e comunicazione, grazie anche al quale per i vicentini lo sport è molto più di una passione.

A sostenere gli atleti sul palco saranno due grandi nomi dello sport vicentino: Laura Bortolaso e Lucio Topatigh, madrina e padrino di Vicentini sul Podio 2025. Laura Bortolaso è tra le più grandi ginnaste italiane, vincitrice per sei volte consecutive del concorso generale individuale ai Campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, dal 1979 al 1984, conseguendo un totale di ventiquattro titoli di specialità.

Lucio Topatigh, leggendario “Falco di Gallio”, è un’icona dell’hockey su ghiaccio italiano: 4 Olimpiadi, 14 Mondiali e 7 titoli di campione d’Italia. Il campione più longevo di sempre.

Durante la serata non mancheranno i premi speciali: un riconoscimento alla carriera verrà dato a Enrico Galuppo, storico dirigente della Federazione Italiana Gioco Calcio. Amico dello sport, autore di testi sul diritto sportivo, riceverà un premio speciale Tonino De Silvestri, noto avvocato ed ex pubblico ministero di Vicenza. Sarà invece Giuseppe Faresin, “l’uomo del kayak”, a ricevere il riconoscimento istituito da Tva, per le sue imprese benefiche a colpi di pagaia. Premio de Il Giornale di Vicenza a Marcello Cestaro, imprenditore e dirigente sportivo, presidente del Famila Basket Schio.

Vicentini sul Podio 2025 sarà anche occasione per celebrare le due società sportive più longeve del vicentino: S.G.V 1875 Umberto I di Vicenza e Fortitudo 1875 di Schio.

A condurre la serata sarà Marco Meletti mentre le interviste saranno condotte da Andrea Ceroni.

L’ingresso all’evento è libero. Un’occasione speciale per i vicentini per tributare il meritato onore ai nostri campioni.

Uno speciale di Vicentini sul Podio sarà trasmesso da Tva Vicenza venerdì 5 settembre alle 23 e domenica 7 settembre alle 14.30.

Atleti e squadre a cui verrà consegnato il riconoscimento:

SQUADRE

Asd Majorettes Stars Team

Asd Wheelchairbasket Vicenza

Atletica Vicentina – squadra maschile

Atletica Vicentina, squadra femminile di prove multiple

BMX Creazzo

Città Sport Vicenza Ssd

Cristal Skating Team – Ass.Dil. Apav Fara VI

Famila Basket Schio

Hockey Breganze

Hockey Trissino

Nordic Walking Squadra Maschile Gs Alpini Vicenza

Majorettes Palladio Dance – Gruppo Senior

Tennis Comunali Vicenza

Tennis T avolo Vicenza

Vicenza Hockey Asd

ATLETI:

Balzi Sabrina, nuoto pinnato

Bandaogo Yassin, atletica

Battistolli Alberto, rally

Battistolli Luigi e Fabrizia Pons, rally auto storiche

Bergozza Ferruccio, nuoto pinnato

Bernardi Chiara, powerlifting

Bertoldo Michele, atletica

Bettega Mirko, ciclismo

Bonato Lisa con Robin , bikejoring

Bortoloso Corrado, pesca

Bottolo Mattia, volleyball

Cadorini Filippo, rugby

Castagna Michele, speedway

Ceccon Thomas, nuoto

Cera Michele, Trail orienteering

Cocco Giulio, hockey su pista

Compagno Francesco, hockey su pista

Corato Annamaria, nuoto pinnato

Del Buono Federica, atletica

Faccin Alessandro, hockey su pista

Fedele Federico, canoa

Ferrazzi Xabier, canoa

Fontana Riccardo, nuoto pinnato

Frigo Paolo, immersione sportiva

Ghiotto Davide, pattinaggio

Gnata Riccardo, hockey su pista

Griffante Tommaso, nuoto

Keys Jasmine, basket

Lattenero Davide, corpo libero

Lazzarotto Helga, canoa

Leoni Tommaso , snowboard cross

Matteazzi Pierandrea, nuoto

Meneghello Giorgia, hockey su pista

Munarini Matilde, volley

Muraro Alice, atletica

Ometto Pietro Elia, rally

Palma Giada, bench press

Pan Francesca, basket

Pesavento Franco, winter triathlon e duathlon

Petrosino Luca, nuoto pinnato

Piana Debora, mountain bike marathon

Pontarollo Leonardo, canoa

Pozzato Alberto, hockey su pista

Princic Elisa, softball

Pusinich Marco, pistola sportiva

Rizzo Alberto, apnea

Romito Nicola, nuoto pinnato

Sammartin Elia, supermoto

Sasso Giovanni, nuoto pinnato

Segafredo Alessandro, hockey su ghiaccio

Sgaria Bruno, hockey su pista

Toscani Claudio, nuoto pinnato

Turetta Michele, freccette

Valerio Jessica, carabina

Verona Andrea, enduro

Vigo Edoardo, ballo latino americano