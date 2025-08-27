Sabato 30 agosto le Prealpi Vicentine scenario della Busa Trail Relay

TRAIL – Tutto pronto per il ritorno di uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti della corsa in montagna: sabato 30 agosto, con partenza alle ore 16 dalla località Busa Novegno, si terrà la nuova edizione del Busa Trail Relay, la suggestiva staffetta di trail running organizzata dall’A.S.D. Macuri Team in collaborazione con l’associazione Davanti Monte Novegno, e patrocinata dal Comune di Schio.

Il percorso, immerso nel verde incontaminato delle Prealpi Vicentine, misura 10 km con 400 metri di dislivello positivo e viene affrontato da entrambi i componenti della coppia, in modalità staffetta. Una formula semplice ma entusiasmante, che unisce prestazione atletica, spirito di squadra e amore per la montagna.

A fare da cornice alla gara sarà la rinnovata Malga Davanti, punto di partenza e arrivo, oggi completamente autosostenibile. Qui, dopo la gara, si proseguirà con una cena in rifugio e musica sotto le stelle – perché la fatica, condivisa, merita di essere celebrata.

L’amministrazione comunale di Schio ha accolto con entusiasmo la proposta del Macuri Team, riconoscendone il valore sportivo, ambientale e sociale. Il Comune ha concesso il patrocinio e la collaborazione logistica, in coerenza con la propria missione di sostenere eventi che valorizzino il territorio e il benessere collettivo.

“Busa Trail Relay è una gara – sottolinea l’assessore allo Sport, Aldo Munarini – ma è anche un’esperienza che unisce persone, paesaggi e passioni. Sebbene sia una manifestazione nata da poco, ora alla seconda edizione, l’evento riscuote già molta attesa tra i tanti appassionati di trail che vogliono vivere queste meravigliose montagne che ci circondano.

Busa Trail Relay è infatti l’occasione per ritrovare il contatto con i nostri sentieri, per vivere la montagna con rispetto e condivisione, per trasformare la fatica in bellezza. Come amministrazione, crediamo nel valore di eventi come questo, che fanno bene al corpo, alla mente e al territorio, rafforzando il senso di comunità e l’identità delle nostre montagne.”

Iscrizioni e informazioni

Le iscrizioni sono aperte fino a giovedì 28 agosto alle ore 22.00 e si effettuano online sul sito www.sportdolomiti.it con pagamento tramite carta di credito