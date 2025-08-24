Al Menti la prima di campionato tra LR Vicenza e Lumezzane è da cinquina

LR Vicenza – Lumezzane 5-0
Marcatori: 20′ pt Leverbe, 28′ pt Sandon; 30′ st Morra su rigore, 38′ st Stückler, 39′ st Rauti
Vicenza – Gagno; Cuomo, Leverbe, Sandon; Tribuzzi (34′ st Alessio), Pellizzari, Carraro, Vitale (20′ st Cavion), Costa (20′ st Benassai); Capello (20′ st Stückler), Morra (34′ st Rauti). Allenatore: Gallo
A disposizione: Massolo, Basso, Golin, Vescovi, Fantoni, Rada
Lumezzane – Bonardi; Diodato, Ndiaye, De Marino, Pagliari; Paghera, Scanzi; Rolando (34′ st Ferro), Malotti, Iori (24′ st Ghillani); Caccavo. Allenatore: Paci
A disposizione: Filigheddu, Battagliola, Deratti, Riahi, Napolitano, Gallea, Serpa, Simonelli, Motta
Arbitro: Gioele Iacobellis di Pisa (assistenti: Bianchi, Meraviglia; quarto ufficiale: Drigo; FVS: Boato)
Note. Ammoniti: Vitale (V), Sandon (V), De Marino (L). Angoli: 4-1. Recupero: 3′ pt e 4′ st.
Spettatori: 9.556 (di cui 7.746 abbonati e 21 ospiti) per un incasso di 85.635 euro.
CALCIO SERIE C – Al Menti va in scena la prima di campionato tra L.R. Vicenza e Lumezzane.
Curva sud e distinti “sold out” con una coreografia biancorossa a salutare la nuova stagione con una striscione eloquente: “In hoc signo vinces” che, tradotto, significa “sotto questo segno vincerai”.
E già al 12’ padroni di casa vanno vicinissimi al gol con la conclusione di Pellizzari salvata in acrobazia sulla linea dall’intervento del difensore Ndiaye a portiere battuto.
Il vantaggio é solo rinviato di qualche minuto ed arriva a firma di Leverbe, difensore con il “vizio” della rete, protagonista di un’azione da applausi, imitato poco dopo dal compagno di reparto Thomas Sandon. 2-0 il risultato su cui si chiude il primo tempo dopo 3’ di recupero.
Inizia la ripresa e il Lumezzane prova a spingersi con più insistenza e pericolosità davanti alla porta difesa da Gagno.
Al 65’ primi cambi sulla panchina biancorossa: fuori Costa, Capello, Vitale e al loro posto Cavion, Stuckler e Benassai.
Poco prima del 75’ arriva il 3-0 grazie ad un calcio di rigore trasformato da Morra.
Nel finale la cinquina si materializza grazie ai nuovi entrati Stückler e Rauti. 5-0 dopo 4’ di recupero.
”In hoc signo vinces” ed al Menti é subito festa.