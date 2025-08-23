L’Arzignano Valchiampo corsaro a Brescia grazie al bis di Minesso

Union Brescia – Arzignano Valchiampo 1-2
UNION BRESCIA: Gori, Rizzo, Pasini, Di Molfetta, Balestrero (34’ st Fogliata), Vido (17’ st Cazzadori), Maistrello (24’ st Spagnoli), De Maria, Zennaro (34’ st De Francesco), Guglielmotti (24’ st Cisco), Armati. All. Diana. A disposizione: Liverani, Damioli, Boci, Hergheligiu, Silvestri, Santini, Cantamessa, Diop, Franzolini.
ARZIGNANO VALCHIAMPO: Manfrin, Chiarello, Rossoni, Lakti (17’ st Moretti), Damiani, Mattioli (39’ st Basso Ricci), Bernardi, Boccia (17’ st Cariolato), Nanni (17’ st Minesso), Boffelli (C), Milillo (VC). All. Bianchini. A disposizione: Nespola, Lotto, Lanzi, Castegnaro, Toniolo, Spaggiari, Valentini.
DIRETTORE DI GARA: Restaldo sez. di Ivrea
RETI: 41’ pt Di Molfetta, 20’ st e 44’ st Minesso
RECUPERO: 1’ pt, 7’ st
NOTE. Ammoniti: Di Molfetta, Vido, Milillo, Damiani, Cariolato.
SPETTATORI: 8288.
CALCIO SERIE C SKY WIFI – Buona la prima per l’Arzignano Valchiampo, che va a vincere per 2-1 allo stadio Rigamonti contro l’Union Brecia.