Curva sud e distinti esauriti per la “prima” del LR Vicenza contro il Lumezzane

CALCIO SERIE C – Cultura e squadra: é questo il “mantra” di Fabio Gallo alla vigilia della “prima” di campionato tra L.R. Vicenza e Lumezzane, in programma domenica 24 agosto alle ore 21 allo stadio Romeo Menti.

“Siamo consapevoli del ruolo che dobbiamo provare ad avere quest’anno, stiamo diventando una squadra con cultura del lavoro. Non ho mai visto vincere una partita a un giocatore da solo. Quindi chi gioca nel Vicenza sa che c’è per forza una concorrenza altissima, quindi il gruppo diventa la parte fondamentale di una squadra.

Intanto, é già febbre biancorossa: i settori curva sud e distinti sono andati sold out .

Sono invece ancora disponibili i tagliandi per la curva nord, per questa partita destinato ai tifosi di casa.

Questi i giocatori convocati.

Portieri: Basso, Gagno, Massolo

Difensori: Benassai, Costa, Cuomo, Fantoni, Golin, Leverbe, Sandon, Vescovi

Centrocampisti: Carraro, Cavion, Pellizzari, Rada, Tribuzzi, Vitale

Attaccanti: Alessio, Capello, Morra, Rauti, Stückler