Mame Diarra Bousso Ndiaye completa il roster della Velcofin InterlocksVicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Ecco l’ultima giocatrice a completare il roster della Velcofin Interlocks Vicenza: la quarta lunga delle biancorosse, per la stagione 2025-26, sarà Mame Diarra Bousso Ndiaye, in arrivo dalla San Giorgio Mantova. Classe 2006, italiana di origini senegalesi, è l’ultima nuova giocatrice sotto contratto per la stagione a venire delle biancorosse.

Ndiaye ha sempre giocato nel vivaio della San Giorgio Mantova, con un’unica eccezione rappresentata da una stagione in doppio tesseramento con Parma. Già da qualche stagione era entrata nel giro della prima squadra, trovando sempre minuti. Arriva a Vicenza con l’obiettivo di crescere ancora come giocatrice, di fare esperienza e di portare forza ed energia.

“Mi sono subito ispirata e per me è un cambiamento importante, perché si tratta della prima esperienza di un certo tipo, lontano dalla mia zona di comfort – spiega la nuova giocatrice della Velcofin Interlocks Vicenza, che arriva con la certezza di voler fare gruppo e di dare un contributo importante alla squadra – Conosco già alcune delle ragazze mentre altre le ho affrontate solo da avversarie. Voglio portare forza, grinta e potenza, elementi fondamentali in una squadra. Il gruppo mi sta dando un’ottima impressione e non vedo l’ora di essere a Vicenza per conoscerlo”.

Con l’arrivo di Ndiaye, il roster vicentino è ora al completo: alle conferme di Anna Fontana e Peserico, si sono aggiunte in queste settimane Fusari, Smorto, Jakpa, Kantzy, Cavazzuti, Degiovanni, Bianchi e ora Ndiaye.

A queste “magnifiche dieci” si aggiungono, in primo luogo, Chiara Chilò e Veronica Gasparotto. Chilò, classe 2008, guardia / ala, era già nel roster della passata stagione e ha trovato l’esordio e anche un canestro nei due scampoli di partita in cui è stata impegnata. La playmaker Gasparotto, invece, è stata solo convocata ma ancora non ha calcato il parquet dell’A2.

Infine, altre due giovanissime saranno aggregate al gruppo prima squadra, entrambe 2009: si tratta di Emanuela Akoh Bonsu (play/guardia) e Treasure Osahenoma Aghedo (guardia). A loro il compito di portare energia in allenamento e di contribuire alla crescita del gruppo.