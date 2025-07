Addio ad un uomo di sport: Livio Birti

Il Direttore di Sport Vicentino, Paola Ambrosetti, insieme a Laura Anni, ricordano con profonda stima Livio Birti, un uomo che ha fatto dello sport la sua passione più grande.

Un esempio di dedizione, competenza e amore per il calcio dilettantistico, capace di farsi apprezzare da tutti per la sua disponibilità e il suo impegno costante.

Oggi lo salutiamo con gratitudine per quanto ha saputo dare al nostro territorio e a tutto il mondo sportivo.

Ciao Livio, lo sport vicentino non ti dimenticherà.

Dal LND Veneto

Il Veneto del calcio piange Livio Birti, storico delegato di Bassano del Grappa24/07/2025

Un dolore profondo ha colpito il Comitato Regionale Veneto della FIGC – LND: ci ha lasciati Livio Birti, delegato di Bassano del Grappa.

Una notizia che ha scosso nel profondo tutto il movimento calcistico veneto, dai più giovani a chi con lui ha condiviso decenni di passione e impegno.

“Livio era una persona di una squisitezza unica – ricorda con emozione il presidente Bepi Ruzza –. Era impossibile non volergli bene: apprezzato da tutti, amatissimo dalle ‘sue’ società, tanto che a ogni sua proposta o richiesta era davvero difficile, se non impossibile, dire di no.”

Dietro la sua gentilezza, c’era una determinazione ferma, autentica. “Il suo pensiero era sempre rivolto alla delegazione – continua Ruzza – che per lui era molto più di un incarico: era la sua seconda casa, la sua missione. Ma Livio era anche un uomo profondamente legato agli affetti più cari. Alla sua famiglia, ai due figli e ai nipoti – di cui parlava sempre con gli occhi che brillavano d’orgoglio – va oggi il nostro pensiero più affettuoso e un abbraccio forte, sincero, da parte di tutto il Comitato”.

Oggi il calcio veneto perde una delle sue anime più vere. Ma lo spirito, l’esempio e l’umanità di Livio Birti continueranno a vivere nei ricordi e nei cuori di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo.