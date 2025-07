Il Vicenza calcio femminile promosso ufficialmente in serie B

CALCIO FEMMINILE – E’ ufficiale: il Vicenza Calcio Femminile é stato promosso in serie B per la stagione 2025/2026.

“Questa non è solo una conquista sportiva, è il risultato di visione, impegno e fiducia – ha dichiarato Erika Maran, presidente del club biancorosso – Negli ultimi mesi non abbiamo solo costruito una squadra, abbiamo dato vita a un progetto che unisce talento, inclusione e strategia. Questa promozione è un simbolo di crescita e di ciò che accade quando si sceglie di guidare con il cuore.”

La promozione segna un punto di svolta, in un momento in cui il club sta evolvendo verso un modello ambizioso che unisce lo sviluppo locale a una visione internazionale.

“Questo è solo l’inizio – ha affermato Mohammed Bin Yousuf Ibn Abdullah, presidente di Aix Capital Holdings – La nostra ambizione va ben oltre il campo da gioco. Stiamo costruendo un nuovo capitolo del calcio femminile italiano, professionale, sostenibile e connesso a livello globale. Vicenza diventerà un punto di riferimento per chi vede nello sport una forza sociale, culturale ed economica.”

Il Vicenza Calcio Femminile è il primo club italiano della sua dimensione ad avviare una trasformazione così profonda: dallo sviluppo del talento locale all’investimento internazionale, dalla governance moderna all’impegno attivo nella comunità.

“Essere una donna e presidente in un momento come questo – ha aggiunto Erika Maran – significa assumersi la responsabilità di lasciare un segno. Il cambiamento è già in atto — e Vicenza ha tutta l’intenzione di guidarlo.”

Con una nuova leadership, una missione chiara e un’identità forte, Vicenza è pronta a occupare il suo posto tra le realtà più lungimiranti del calcio femminile italiano.

A guidare la squadra in panchina sarà l’ex biancorosso Fabio Viviani.