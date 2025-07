Daniele Orsato sostituisce Ciampi alla guida della Can di serie C

Passaggio di consegne alla guida della Commissione Arbitri Nazionale di Serie C. Questa mattina a Roma, presso la sede dell’AIA, si sono infatti incontrati il nuovo Responsabile Daniele Orsato e Maurizio Ciampi, nominato nei giorni scorsi Componente della CAN.

Durante la riunione è stato fatto il punto della situazione sull’organico della CAN C che comprende 93 arbitri e 172 assistenti. Una Commissione molto importante sia per il servizio offerto alla Serie C sia in chiave progettuale per la formazione e la crescita di coloro che in futuro saranno proposti per la CAN.

“Ho ringraziato Maurizio per il lavoro svolto – ha detto Orsato – ho preso in consegna da lui tutto ciò che mi servirà per conoscere meglio la macchina organizzativa che andrò da quest’anno a dirigere, oltre ad utili informazioni per costruire il lavoro e solide basi per la crescita futura e la valorizzazione di un organico che, ne sono certo, ci darà grandi soddisfazioni”.