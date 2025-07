BASKET SERIE B MASCHILE – Il mercato della Civitus Pallacanestro Vicenza si chiude con l’arrivo di un giovane pieno di energia e voglia di crescere, il play/guardia Isacco Marchet, classe 2006 (Altezza: 186 cm; Peso: 75 kg) proveniente dalla Virtus Padova in B Interregionale (9 punti di media).

Ecco le sue parole: “Sono molto carico per questa nuova avventura. Il gruppo mi sembra affiatato e non vedo l’ora di scendere in campo per dare il massimo.”