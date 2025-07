“Questo canto d’amor”: dal 23 luglio al via la campagna abbonamenti del LR Vicenza

A tutti coloro che sottoscriveranno l’abbonamento stagionale per le diciannove partite dei biancorossi, presso i punti vendita fisici, verrà consegnato un buono che darà diritto ad uno sconto pari a 10€ per gli acquisti presso LR Store. Per accedere allo sconto gli abbonati dovranno presentare alla cassa il tagliando di sottoscrizione dell’abbonamento congiuntamente al buono.

Coloro che invece sottoscriveranno l’abbonamento online sul sito di Ticketone, dovranno recarsi presso LR Store con la ricevuta dell’abbonamento sottoscritto, per accedere allo sconto.

Il buono sarà spendibile in una sola occasione di acquisto, per un importo minimo di spesa pari a 60€. I buoni non saranno cumulabili e dovranno essere utilizzati entro il 15/11/2025.