Franzè e Scardanzan volano in alto a SaltInPiazza Arzignano Trofeo Autovega

ATLETICA LEGGERA – Livello tecnico elevato, pubblico numeroso e tante emozioni atletiche gli ingredienti che hanno reso avvincente anche l’edizione 2025 di SaltInPiazza Arzignano Trofeo Autovega, andata in scena nella serata di mercoledì 16 luglio in Piazza Marconi. Una gara che conferma la sua attrattività per atleti di livello che giungono ad Arzignano da tutta Italia per competere in una cornice ideale che favorisce primati personali e spesso anche i minimi di partecipazione alle competizioni nazionali e internazionali. La novità del 2025 è stata infatti l’inserimento della manifestazione nel calendario mondiale dell’Atletica (Global Calendar WA) che ha così consentito di trasformare quello che agli inizi degli anni 2000 era un evento a scopo di esibizione in una vera e propria sfida i cui risultati sono riconosciuti dalla federazione internazionale.

I risultati: vittoria all’ultimo salto per Franzè (5m15) e record della Scardanzan (4m40)

Spostando l’attenzione sui risultati la sorpresa si materializza nella gara maschile. Non concede infatti il tris, dopo le vittorie del 2023 e del 2024, Federico Biancoli (Riccardi Milano), campione italiano assoluto in carica che si aggiudica l’argento a quota 5m00. Il nuovo re del cielo di Arzignano si chiama Tommaso Franzè, anch’egli militante in una società lombarda, l’Atletica P.A.R Canegrate. Il finale è stato davvero lungo ed entusiasmante in quanto i due protagonisti si sono sfidati a quota 5m15 dove Franzé l’ha spuntata al terzo e ultimo tentativo. L’argento va in realtà con un ex aequo a quota 4m90 tra Biancoli e l’altoatesino Nicolò Fusaro Athletic Club 96 Asperia. Quarto e quinto posto assegnati a 4m90. Ai piedi del podio Emanuele Cecere della società friulana Brugnera Atletica che grazie a una progressione migliore ha avuto la meglio su Luca Bortolazzi (Cus Verona sez. Atletica).

Tra le donne è stata Virginia Scardanzan a elevare di ben 30 centrimetri il record femminile della manifestazione. La portacolori dell’Atletica Silca Conegliano, più volte azzurrina e azzurra agli europei indoor nel 2025, ha superato quota 4m40 e ha tentato l’impossibile per chiudere a 4m52 che le sarebbero valsi lo standard di ammissione ai mondiali di atletica di Tokyo che si svolgeranno a settembre. Laureata in kinesiologia negli Stati Uniti, con un master in business, studia alla magistrale in scienze motorie e sport management e negli ultimi anni ha unito la sua formazione universitaria e atletica tra Stati Uniti e Canada con il supporto a Padova di Marco Chiarello. Svetta al secondo posto col nuovo primato personale di 4m05 la sanbonifacense Francesca Dussin, che veste la maglia dell’Atletica Libertas Unicusano Livorno. Una giovane atleta già allenatrice di successo che ha portato al titolo italiano allieve l’atleta under 18 Elena Fabiani (Atl. San Bonifacio Valdalpone) che ha raggiunto i 3m85 giungendo quarta in quanto con la stessa misura ha prevalso l’altoatesina, vincitrice nel 2024, Nathalie Kofler – SV Lana Raika per una migliore progressione di salti. Sempre alla stessa quota si è collocato la portacolori dell’Atletica Brescia (squadra campionessa d’Italia assoluta anche nel 2025) Giada Pozzato, che paga dazio sugli errori nei salti precedenti rispetto ad entrambe.

Una crescita costante di SaltInpiazza Trofeo Autovega che viaggia in parallelo alla sempre maggiore attrattività che l’atletica leggera riscuote tra le aziende del territorio che con entusiasmo supportano le splendide iniziative proposte da Atletica Arzignano e Atletica Ovest Vicentino come StrArzignano, Trofeo Province Trivenete e la ultima nata Run by Night. Un doveroso ringraziamento va attribuito agli sponsor maggiormente fidelizzati ai sodalizi promotori quali Euroventilatori, Banca delle Terre Venete, We_Beat, Wall Street English, Assistenza Casa Casillo, Impresa Edile Mottisi, Why Sport, Real Color, OMC Srl, Casa Defrà, GiSport, RS Work Promotions, The Bridge, Mobili Mastrotto, Danieli Metalli, Danieli Andrea, AirComp-Compressori, Macelleria Xompero e Gianluca Bevilacqua.

Autovega sostiene con entusiasmo iniziative come Salti in Piazza, un evento di grande successo che dimostra come l’incontro tra sport e mondo automobilistico possa dar vita a momenti unici e coinvolgenti.