La carica dei 200 runners per la prima “Arzignano Run by night”

ATLETICA LEGGERA – Attesi oltre 200 runners di ogni età mercoledì 9 luglio per la prima notturna arzignanese denominata “Arzignano Run by night”. Atletica Arzignano in collaborazione con il comitato berico del Centro Sportivo Italiano, il Comune di Arzignano, Elettrocasa Arzignano, We_Beat Centri Fitness, Birrificio Veneto e Atletica Ovest Vicentino, promuove l’iniziativa con ritrovo fissato in Piazza Marconi.

Il nuovo evento di running si svolge nel contesto dei tradizionali appuntamenti estivi denominati “mercoledì by night” promossi dall’amministrazione comunale arzignanese, con lo scopo di ravviare il centro storico grazie alla collaborazione con gli esercizi della zona.

Si correrà quindi su un circuito cittadino dotato di un giro piccolo di 750 metri e di uno grande di 1250 metri che sarà percorso dalle varie categorie di età previste su distanze progressive.

La manifestazione è stata prontamente inserita nel calendario provinciale CSI ed è valida per l’ammissione al Campionato Nazionale CSI di Corsa su Strada 2025 che si svolgerà a LONIGO (VI) il 18/19 ottobre 2025. Una gara al debutto che sotto il profilo agonistico rientra già in un contesto di qualificazione ad un campionato italiano che si traduce in un’importante attestazione che premia un’organizzazione già protagonista del running agonistico nazionale della Federatletica con la StrArzignano (undicesima edizione il 5 ottobre).

Sono 205 gli iscritti (iscrizione chiuse il 6 luglio) a cui si abbineranno alcune decine di partecipanti per la prova dimostrativa di apertura su 300 metri che vedrà protagonisti i piccoli praticanti dell’Atletica Arzignano a cui si uniranno genitori, allenatori e alcuni iscritti al gruppo base della Running School di Atletica Arzignano. Tra le società che hanno aderito con un consistente numero di iscritti vanno citate l’Atletica Valchiampo, l’Atletica Colli Berici, la Polisportiva Valdagno, il GS Leonicena oltre alle società organizzatrici.

Una sfida agonistica che vedrà in gara numerosi partecipanti provenienti da tutta la provincia che dai 10 anni in poi andranno a sfidarsi nelle varie prove previste. Le gare inizieranno alle ore 20 con gli esordienti m/f (2014/2015) sui 700 metri. Spazio poi a ragazzi/e (2012-2013) sui 1.250 metri; quindi le cadette (2010-2011) sui 1.950 metri; a seguire i cadetti e le allieve (2008-2009) sui 2500 metri; Veterani m/f (1970 e precedenti) e allievi sui 3200 metri, quindi le altre categorie femminili (junior/senior/amatori 2006-1971) sui 3.750 metri e a chiudere la gara delle altre categorie maschili (sempre junior/senior/amatori 2006-1971) sui 6.250 metri corrispondenti a 5 giri grandi con start fissato alle 21:40. Spazio quindi alle premiazioni individuali e di società.

Nella foto di copertina: la presentazione dell’evento in Comune con l’assessore Giovanni Lovato, i presidenti di Atletica Arzignano (Belloni) e Atletica Ovest Vicentino (Mistrorigo) e i rappresentanti degli sponsor, Marco Fiippozzi (Elettrocasa) e Ludovico Battinala (We_Beat)