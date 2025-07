Guido Belardinelli sulla panchina della Primavera del LR Vicenza

Il gruppo di lavoro, guidato da Michele Nicolin, vede confermati nel coordinamento del progetto tecnico Lorenzo Simeoni, dell’attività di base Davide De Pretto e dell’area organizzativa e di segreteria Gabriele Stevanin.

Sulla panchina della Primavera ci sarà Guido Belardinelli, che prende il posto di Luca Rigoni, che lascia il vivaio della società.

Questi gli allenatori delle formazioni biancorosse:

PRIMAVERA: Guido Belardinelli

ALLIEVI NAZIONALI UNDER 17: Gabriele Stevanin

ALLIEVI NAZIONALI UNDER 16: Andrea Rabito

GIOVANISSIMI NAZIONALI UNDER 15: Lorenzo Simeoni

GIOVANISSIMI PROF UNDER 14: Alessandro Cuccarolo

ESORDIENTI PROF UNDER 13: Tommy Dal Santo