Per la Velcofin Vicenza ecco la diciottenne pivot azzurra Ilaria Cavazzuti

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Altro innesto estivo per la Velcofin Interlocks Vicenza: la squadra biancorossa aggiunge al proprio roster la pivot, classe 2007, Ilaria Cavazzuti, in arrivo dalla San Giorgio Mantova, dove era stata già allenata da coach Logallo.

Pivot di quasi un metro e novanta, diciotto anni compiuti a gennaio, Cavazzuti è originaria di Parma e arriva in biancorosso con ottime credenziali, visto che è reduce dalla sua prima stagione tra le grandi a Mantova, dove si è fatta valere sotto le plance come cambio delle esperte Llorente e Fiorotto.

Nell’estate 2024, inoltre, è stata impegnata con la nazionale Under 17 nei mondiali di categoria, in Messico, manifestazione chiusa dall’Italia al settimo posto. Un’esperienza che, come definita da lei, è stata indelebile: “Non mi aspettavo venissi chiamata, perché ero sempre stata tra le riserve – racconta la neo biancorossa – ma mi sono sentita onorata perché era un premio a tutto il lavoro che avevo svolto. Nei due mesi tra preparazione e torneo sono cresciuta come in un’intera stagione, spronata da ogni compagna e membro dello staff, con la soddisfazione di chiudere anche con un piazzamento positivo”.

Cavazzuti è entrata in contatto con coach Logallo già nel 2024, durante le finali nazionali del campionato Under 17, raggiunte con la maglia di Parma: “Venne a dare una mano alla squadra quando arrivammo al concentramento e mi ha convinto ad andare a Mantova per fare la prima esperienza in A2. Lui e Chiara Fusari sono le due persone per me di riferimento: sono stati loro a convincermi a cambiare, nonostante il prossimo sia un anno importante”.

Sì perché Ilaria si sta preparando all’ultimo anno di superiori, che frequenterà in un noto istituto superiore vicentino. Le ambizioni quindi, per il prossimo anno, sono anche extra-campo, ma la nuova lunga biancorossa non teme la sfida dell’A2 unita alla maturità: “Mi aspetto di continuare a crescere e credo che quest’anno sarà importante per arricchire il mio bagaglio d’esperienza: voglio portare entusiasmo nel gruppo e contribuire alla creazione di un bel clima”.

Con l’innesto di Cavazzuti, diventano sei le giocatrici a roster per Vicenza nella stagione 2025-26. Già settimana prossima però sono attese altre novità importanti: la sessione di mercato è tutt’altro che finita.