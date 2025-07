Francesco Rizzato alla guida della Delegazione Figc di Vicenza

CALCIO – Cambio alla guida della Delegazione Figc di Vicenza!

A sostituire Marco Franceschetto sarà Francesco Rizzato. Avvocato specializzato in diritto sportivo, con studio in città ma con anni di esperienza in Spagna, vanta anche un passato da attaccante vestendo le maglie del Caldogno (di cui é stato poi dirigente), San Paolo e Monteviale.

Sarà affiancato da Tiziano Zaltron come vice, da Andrea Costalunga come segretario e dai collaboratori Nevio Ave, Luigi Donadello, Franco Banzato, Francesco Campanile e Fabrizio Toso.

Queste le parole di Rizzato: “Nel giorno in cui mi accingo a ricoprire l’incarico di presiedere la Delegazione della FIGC di Vicenza vorrei ringraziare innanzitutto il presidente regionale Bepi Ruzza ed il consigliere regionale Gilberto Cecchetto per la fiducia riposta nei miei confronti, ringraziamento esteso a tutti coloro che hanno appoggiato tale scelta all’interno della Federazione, in primis l’intera Delegazione di Vicenza.

È certamente un onore per me avere il ruolo di guidare la Delegazione di Vicenza che, da qualche anno, porta il

nome di una persona speciale, che ho avuto modo di conoscere e apprezzare nel mio precedente ruolo

all’interno della Federazione: Remo Marchezzolo.

È trascorso ormai un lustro da quando la mia esperienza federale si è interrotta per prestare la mia

disponibilità come dirigente sportivo assieme ad alcuni amici nel cercare di migliorare l’attività calcistica nel

paese in cui eravamo cresciuti. La vita è fatta di cicli. Oggi per me uno si conclude e se ne apre un altro nel quale ritrovo persone che già ho avuto il piacere di conoscere e di considerare per la loro professionalità e impegno. Le motivazioni per assumere il compito che mi viene richiesto sono state alimentate dalla convinzione dell’importanza del gruppo di lavoro che condividerò negli anni futuri.

Non ho la presunzione di migliorare coloro che, negli anni, hanno svolto con impegno il ruolo che dovrò

ricoprire e, nei confronti dei quali, ho grande stima. Ma ho la fiducia che la conoscenza che ho avuto del modo

del calcio, agli inizi come calciatore, per poi seguire come giudice sportivo ed infine come dirigente sportivo

oltre all’esperienza maturata nel ruolo di avvocato di Società sportive e calciatori, possano fornirmi

quel bagaglio utile per comprendere le esigenze e difficoltà delle varie componenti del mondo calcistico in una

visione polisprospettica. Ritengo che per erigere ponti è necessario conoscere le sponde che si desidera congiungere. È di certo una visione ambiziosa, nella consapevolezza che non tutto sarà come lo si è prefissato e che, nel suo perseguimento, ci saranno insidie ed ostacoli, ma avendo chiaro qual è la strada da percorrere e che debba esser fatto un passo dopo l’altro.

Il mondo del calcio è fatto di regole sia in campo che nella gestione di ogni sua componente, ed il rispetto di

tali regole sempre in aumento, richiede un continuo maggior sforzo da parte dei loro attori: in primis le Società

sportive, che si trovano spesso impreparate nel gestire aspetti di un’elevata professionalità con persone

volontarie prive di una preparazione specializzata in tutti gli ambiti richiesti.

Per quanto possibile, il mio impegno sarà quello di voler semplificare la gestione alle società e di aiutarle nel

districarsi in mezzo a un panorama normativo complesso.

Per far ciò, auspico che possa esserci un leale e proficuo rapporto di collaborazione avvicinandoci, come

Delegazione, quanto più possibile alle esigenze di tutti in un dialogo reciproco trasparente”.