Impegno, lavoro e sacrificio: così Fabio Gallo lancia la nuova sfida con il LR Vicenza

CALCIO SERIE C NOW – La cultura dell’impegno, del lavoro e del sacrificio! Sapendo che nella vita, come ha fatto lui in 35 anni di carriera, i risultati bisogna guadagnarseli con il sudore, con la “maglia fradicia”.

Così Fabio Gallo si presenta come nuovo allenatore del LR Vicenza: con la consapevolezza che bisogna raggiungere un obiettivo importante, ma anche con la concretezza di chi vuol far parlare i fatti. Ma aggiunge: “Non tutti i giocatori, e neanche gli allenatori, sono da Vicenza”.

Già una città e i suoi tifosi che rappresentano un valore aggiunto e, che nelle partite in casa, permettono di partire non dallo 0-0, ma dallo 0,5-0.

Un piccolo grande vantaggio che va sfruttato sempre, a volte con il bel gioco, altre con la determinazione di fare risultato a tutti i costi senza essere belli.

Perché non sempre nel campionato di Lega Pro vince la squadra più forte, bensì quella con la maggiore continuità, come é successo nel campionato appena concluso alla sua Virtus Entella.

E’ pronto a valorizzare i giovani se hanno le qualità giuste e a lasciar andare via chi invece non é convinto al 100% del progetto. E poi punta sul gruppo, sulla capacità di relazionarsi tra i compagni lasciando fuori dallo spogliatoio lo smartphone.

“Per un paio di ore al giorno ci si può concentrare su qualcosa di diverso dai social” spiega aggiungendo come quello dei calciatori sia un lavoro da privilegiati.

“Tutti dovranno dare il massimo sacrificandosi e soffrendo per l’obiettivo, perché per ottenerlo serve tanto impegno e tanto sacrificio. Non serve aggiungere altro perchè le parole le porta via il vento”.

Di certo lui é pronto per questa sua nuova sfida: “Ringrazio la società che mi sta dando la possibilità di allenare in una piazza ambita da tutti gli allenatori, perché Vicenza è una piazza ambita, non semplice e con grandi aspettative. Mi riempie di gioia essere l’allenatore del Vicenza perché le responsabilità mi piacciono, sono consapevole del motivo per il quale sono stato scelto, sono pronto a dare il massimo delle mie conoscenze e delle mie capacità, oltre alla mia voglia di fare bene”.