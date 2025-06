BASKET SERIE A2 FEMMINILE – La Velcofin Interlocks Vicenza comunica che, in data 19 maggio 2025, Lidia Gorlin ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di direttore sportivo.

La società ringrazia Lidia per la professionalità e l’impegno profuso in queste stagioni in cui l’ex giocatrice biancorossa e della nazionale italiana si è messa a disposizione della società, lavoro svolto con passione e dedizione dal suo rientro nei quadri societari (ad ottobre 2021) fino al termine del suo mandato.