Al Menti un sabato amarcord con tanti campioni per “Operazione nostalgia”

CALCIO – Appuntamento con il raduno “Operazione Nostalgia”, che sabato 28 giugno richiamerà allo stadio Menti numerose vecchie glorie del calcio che si sfideranno in una partita con fischio di inizio previsto per le 20. Per consentire l’allestimento e lo svolgimento della manifestazione, già a partire dal pomeriggio di venerdì 27, sono previste alcune limitazioni del traffico aggiuntive rispetto a quanto disposto in via ordinaria durante le competizioni al Menti.

“Quella di sabato sarà una grande festa di sport per tutta la città – le parole dell’assessore allo sport Leone Zilio, che sarà presente durante la partita assieme al sindaco di Vicenza Giacomo Possamai – Si tratta di un evento sportivo di rilevanza nazionale, fortemente voluto dall’amministrazione comunale e dagli organizzatori, che ha già fatto registrare il tutto esaurito. Ci saranno dunque circa 11 mila tra appassionati e tifosi, del Lanerossi Vicenza e non solo, che riempiranno gli spalti del nostro stadio Menti, che per l’occasione sarà dato in concessione gratuita a “Serie A – Operazione Nostalgia””.

In particolare, dalle 16 di venerdì e fino a sabato e comunque fino a cessate esigenze, non sarà possibile parcheggiare nelle aree attorno allo stadio. Sempre dalle 16 di venerdì scatterà la chiusura temporanea alla circolazione veicolare del tratto di via dello Stadio che va dall’incrocio con via Schio all’incrocio con la rotatoria di via Bassano. Dalle 10 di sabato ci sarà poi la temporanea chiusura alla circolazione veicolare sul tratto di via dello stadio che va dall’incrocio con viale Margherita fino alla rotatoria di via Bassano. L’accesso alla strada, oltre che a quelle che vengono sempre chiuse durante le partite allo stadio, sarà garantito a residenti ed esercenti.

Prevista anche la temporanea deviazione da parte di Svt delle linee bus del trasporto pubblico locale lungo via dello Stadio, con la soppressione temporanea delle fermate e dei capolinea. Possibili ripercussioni anche sulla navetta per il parcheggio Bassano.

Il programma

Sabato 28 giugno lo stadio Romeo Menti sarà dunque teatro di un incontro emozionante con oltre 36 campioni che hanno fatto la storia del Vicenza Calcio e del calcio italiano. La giornata prenderà il via alle 10 con l’apertura del Fan Village in viale dello Stadio, uno spazio gratuito e aperto a tutti, dove i tifosi potranno vivere momenti di svago, giochi e attività di engagement organizzate dai brand Partner dell’evento.

A partire dalle 11, ogni ora, due dei grandi protagonisti del raduno si alterneranno all’interno del Village per incontrare i fan, firmare autografi e raccontare aneddoti indimenticabili.

Alle 18 è prevista l’apertura dei cancelli dello stadio, con invito degli organizzatori a tutti i possessori del biglietto a prendere posto il prima possibile, perché dalle 19 inizierà il pre-show con la presentazione ufficiale di tutti i campioni presenti.

Un evento imperdibile per rivivere emozioni, storie e passioni che hanno segnato generazioni. Vicenza è pronta per la magia di “Operazione Nostalgia”!