Giovanna Elena Smorto, una “guardia” ambiziosa per la Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Vera e propria bomba di mercato per la Velcofin Interlocks Vicenza: la società biancorossa è lieta di annunciare l’ingaggio di Giovanna Elena Smorto, guardia classe 1999 che scende dalla massima serie per sposare la causa vicentina per la stagione 2025-26.

Nativa di Reggio Calabria, classe 1999, nelle ultime stagioni Smorto si è dimostrata giocatrice capace di reggere ai ritmi e al gioco nella massima serie. Dopo il settore giovanile con la Reyer e le esperienze in nazionale giovanile, la guardia si è messa alla prova con le grandi già a diciassette anni, in A2 a Pordenone; quindi, ha giocato stabilmente in A1, con le maglie di Broni, Lucca, ancora Venezia (dove ha raggiunto le semifinali scudetto) e Battipaglia, che l’ha accolta nelle ultime due stagioni. In mezzo, anche un ritorno in A2, a Castelnuovo Scrivia, e un’esperienza all’estero nell’Herner TC, formazione tedesca. Ora, si mette alla prova a Vicenza, con la consapevolezza di arrivare per avere un ruolo determinante nella Velcofin Interlocks stagione 2025-26.

“Ho trovato un bellissimo progetto vicino a casa: a Vicenza c’è una società che ha visione e che lavora seriamente, mi sono convinta in fretta – spiega Smorto, che poi aggiunge – Coach Gallo è molto dedito al suo lavoro, vive di pane e basket e questa è una spinta in più per me per lavorare con una persona così ossessionata dalla pallacanestro. Non vedo l’ora di lavorare insieme”.

A livello di obiettivi, la guardia vicentina cerca di non sbilanciarsi troppo: “Spero di puntare ai play-off, poi l’A2 è un campionato strano e bisogna vedere cosa succede nel corso dell’anno e i pronostici lasciano il tempo che trovano. Dobbiamo lavorare sodo in palestra e cercare di arrivare pronte a una stagione che si preannuncia molto difficile”.

Smorto è la quarta giocatrice a roster ufficialmente per la stagione 2025-26 per la Velcofin Interlocks Vicenza, dopo gli innesti di Fusari, Degiovanni e Jakpa. Già in settimana però sono attese altre novità relative all’organico in casa biancorossa.