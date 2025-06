L’Arzignano Valchiampo vince la Coppa Disciplina della serie C NOW

CALCIO SERIE C NOW – Un’annata speciale per i colori dell’Arzignano Valchiampo. Dopo aver conquistato il trofeo “Mario Facco” con Alberto Lunghi, votato come autore del gol più bello di tutta la stagione di Serie C NOW, i giallocelesti si aggiudicano anche la “Coppa Disciplina” 2024/2025.

La squadra, con il punteggio di 15.75, chiude al primo posto della classifica della Coppa Disciplina del campionato in relazione ai provvedimenti disciplinari irrogati dal giudice sportivo precedendo il Potenza e la Virtus Verona.