Giorgio Zamuner nuovo ds del LR Vicenza: venerdì la presentazione al Menti

CALCIO SERIE C NOW – Un anno di contratto con opzione di rinnovo: Giorgio Zamuner dal primo luglio 2025, ricoprirà il ruolo di nuovo direttore sportivo del LR Vicenza.

Zamuner, classe 1964, dopo una lunga carriera da calciatore in Serie B e Serie C, nella quale ha vestito anche la maglia biancorossa, totalizzando 35 presenze tra il 1989 e il 1990, ha svolto il ruolo di agente Fifa e talent scout. Nel 2015, al Pordenone, ha ricoperto il ruolo di consulente di mercato, per poi assumere la carica di direttore generale e responsabile dell’Area tecnica del Padova per tre stagioni, conquistando la promozione in Serie B nel 2018. Successivamente è stato il direttore sportivo della Spal, in serie cadetta, per due stagioni, prima di iniziare l’esperienza triennale al Trento.

Il direttore sportivo verrà presentato in conferenza stampa venerdì 13 giugno, alle ore 11, allo stadio Romeo Menti.