Stefano Rosso rilancia la sfida del LR Vicenza: Zamuner il nuovo direttore sportivo

CALCIO SERIE C NOW – La delusione, profonda e tangibile (“Una ferita che ci porteremo per sempre dentro, tuttavia i forti si vedono nei momenti di difficoltà”), ma anche la volontà di andare avanti e di riprovarci.

A poco più di una settimana dall’eliminazione con la Ternana nella semifinale dei playoff promozione, Stefano Rosso svela quale sarà il futuro del L.R. Vicenza.

Che riparte nel segno dei Rosso, gli unici in 7 anni che, insieme con l’entrata di nuovi soci, hanno investito oltre 40 milioni di euro nelle casse societarie.

Le porte, però, restano sempre aperte qualora qualcuno manifestasse la seria volontà di investire nel club.

Dunque, si rilancia la sfida, senza fare follie sul mercato, considerando anche l’attuale momento economico, però con l’obiettivo di competere e di avere una squadra forte con la consapevolezza che i risultati non sempre dipendono dagli investimenti (“Saremo comunque tra i top spender della categoria”).

Il primo innesto, come direttore sportivo al posto di Luca Matteassi, sarà l’ex biancorosso Piergiorgio Zamuner, considerata la migliore scelta possibile.

Ancora incertezza invece per chi siederà in panchina: ad oggi Stefano Vecchi é un tesserato del L.R. Vicenza a cui non è pervenuta nessuna richiesta di rescindere il contratto.

“Ha fatto grandi cose, però non ha vinto”.

Capitolo tifosi: “Penso che abbiamo i migliori tifosi del mondo e non smetterò mai di ringraziarli. Siamo sulla stessa barca e sono convinto che, al di là della delusione di tutti, dobbiamo ricompattarci per uscire da quel pantano che é la serie C”.