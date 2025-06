Lorenzo Logallo é il nuovo allenatore della Velcofin Vicenza

BASKET SERIE A2 FEMMINILE – Dopo l’addio di Francesca Zara, la Velcofin Interlocks Vicenza ufficializza il nuovo capo allenatore della prima squadra: si tratta di Lorenzo Logallo, appena liberatosi dalla San Giorgio MantovAgricoltura.

Logallo è un tecnico giovane, ma che si sta già affermando come uno dei tecnici più interessanti del panorama italiano. Classe 1995, originario di Collegno, in provincia di Torino, ha iniziato il suo percorso nell’Auxilium ad Quintum, per poi proseguire a Pianezza, in Serie B femminile. Successivamente, è iniziata la sua trafila nel Basket Moncalieri, dove è stato assistente nella squadra che è salita dalla serie C all’A2, ottenendo al contempo cinque finali nazionali consecutive. Nel 2020, con la squadra prima in classifica e prossima a giocarsi la Coppa Italia, arriva la sospensione per Covid; dopo aver firmato con Crema nell’estate seguente, il neo-allenatore biancorosso vince da assistente quella Coppa Italia che non aveva potuto gustare con Moncalieri. Nel 2021, le cremasche si ripetono sempre con lui come vice. Accettata la corte di coach Purrone a Mantova, con le virgiliane ottiene la sesta finale nazionale a livello giovanile, lanciando Viola Caorsi (classe 2010, quest’anno campionessa italiana con la Reyer). Nel febbraio 2024 prende in mano come capo-allenatore Mantova, invertendosi di ruolo con Purrone, e per due anni la squadra arriva ai play-off. Nell’ultima stagione, da prime della classe, le lombarde sono uscite al secondo turno, dopo aver disputato anche i quarti di finale della Coppa Italia di categoria.

“Non arrivo a Vicenza semplicemente per allenare l’A2 – le sue prime dichiarazioni – Voglio andarmi a vedere le partite del settore giovanile, comunicare con i responsabili e gli allenatori”.

Non mancano poi importanti elogi alla piazza vicentina: “La società mi ha subito trasmesso grandissima energia, la dirigenza ha voluto sposare una filosofia che mi permette di proseguire nel mio percorso andando a valorizzare un ambiente importante. Vicenza è cultura cestistica femminile e mi piacerebbe dimostrare di esserne all’altezza, provando a creare qualcosa di nuovo. Amo il palazzetto, è nel mio podio personale dei palazzi italiani: voglio una squadra che giochi per vincere e che faccia riempire i gradoni di via Goldoni. Sento la ‘garra’, c’è voglia di fare strada con questo progetto”.

L’arrivo di Logallo sulla panchina berica è solo la prima novità dell’estate dell’AS Vicenza, che a breve annuncerà le componenti del roster per la stagione 2025-26.